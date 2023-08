Manuel Ramón Mas: «La pasión de mi vida ha sido el Patronato de Música de Ibiza»

Las pasiones de Manuel Ramón Mas (Buñol, 1938), Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza de este año, son su familia y el Patronato Municipal de Música de Vila. Lo reconoce él sin ambages y queda muy claro durante la entrevista que concede hoy (por ayer) a Diario de Ibiza, en la que habla con mucho amor y orgullo de su mujer, Elena Palerm Costa; de sus tres hijos, Vicente Manuel, Juan Carlos y David Ramón Palerm, y de la entidad que dirigió entre 1990 y 2013 y de la que actualmente es asesor honorífico. Son muchos los méritos que atesora este músico valenciano para ser merecedor de la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Ibiza.

En los 23 años que estuvo al frente del Patronato de Música de Ibiza fue promotor y director de la Banda y la Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa, director de la Escuela Municipal de Música y profesor ocasional de este centro cuando hacía falta. Todo eso ocurrió a partir de 1990, la segunda vez que estableció en Ibiza su residencia. De su primera estancia en la isla, de la que guarda muy gratos recuerdos, también habla en esta entrevista. Llegó en diciembre de 1958, destinado al Regimiento Teruel 48 como sargento músico con la especialidad de clarinete y se fue en 1961, cuando desapareció la plaza que ocupaba en Ibiza. A los diez días de llegar a la isla, «el 6 de enero de 1959», recuerda con emoción, conoció a la que hoy es su mujer, con la que lleva 60 años casado. Fue «gracias a Gilberto Tur Riera», también músico militar en Ibiza. A este amigo, que dirigió la Orquesta Juvenil Pro Música, le debe también el haber regresado a las Pitiusas en los 90 para ponerse al frente del Patronato de Música de Ibiza. Todo esto lo cuenta a cinco días del evento en el que se le entregará la Medalla de Oro de la ciudad, será el sábado 5 de agosto a las 21 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Ibiza.

¿Cómo reaccionó cuando el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, le informó de que le habían concedido la Medalla de Oro?

Me quedé sin habla. Luego le pregunté al alcalde: ¿Y a mí por qué? Me contestó que me lo merecía, desde hace mucho tiempo. Me emocioné tanto que me dio un sofoco. Lo primero que pensé fue en mi mujer, mis hijos y en mi padre, que en paz descanse. Luego le dije que era un honor para mí que el Ayuntamiento de Ibiza me concediera este reconocimiento.

¿De qué se siente más orgulloso de toda su trayectoria al frente del Patronato de Música de Ibiza?

Del cariño que he recibido de toda la gente y de la ayuda que me han proporcionado personas como Gilberto Tur, Domingo Igea y Juan Antonio Torres, además de todos los alcaldes y los concejales de Cultura con los que he coincidido a lo largo de mi trayectoria en el Patronato de Música de Ibiza.

A Gilberto Tur le debe mucho, en lo personal y en lo profesional.

Sí, gracias a él conocí a Elena y fue también quien me convenció para regresar a Ibiza en 1990. En 1984 desapareció la antigua banda municipal de música y en 1986 el Ayuntamiento de Ibiza creó el Patronato de Música. Gilberto, cada vez que yo estaba de vacaciones en la isla, me insistía para que me hiciera cargo de esta entidad y al final me convenció. Yo entonces estaba en Zaragoza, pedí la reserva transitoria en el Ejército para poder regresar a Ibiza y cuando me la concedieron, el 2 de agosto de 1990, la junta rectora del Patronato de Música de Ibiza aprobó mi nombramiento como director. Entonces estaba de alcalde de Vila Enrique Fajarnés.

Usted para entonces ya acumulaba un bagaje profesional importante...

Sí, cuando dejé Ibiza a principios de los 60 me destinaron, primero, a Sevilla, como sargento músico militar, y luego a Zaragoza. Allí empecé a desarrollar mi vida profesional como músico y militar. Ascendí a teniente director músico. Estuve al frente de las bandas de música del Gobierno Militar de Huesca y del de Zaragoza y después fui segundo director de música de la Academia General Militar. Aparte, en ese tiempo había dirigido varias bandas civiles y había dado clases de música en Soria, Borja, Tarazona y San Mateo de Gállego.

¿Cómo recuerda aquellos primeros tiempos al frente del Patronato de Música de Ibiza?

La sede del Patronato estaba entonces en la avenida de España. Éramos sólo cuatro personas: dos profesores, Gilberto Tur y Domingo Igea, Ana Corona, que se ocupaba (y se ocupa) de la gestión administrativa, y yo. En agosto de 1990, nada más llegar, fundamos la banda de música, rescatando a los músicos de la antigua formación (dirigida por Victorino Planells) e incorporando a miembros de la Orquesta Juvenil Pro Música, que dirigía Gilberto Tur, y otros músicos con los que contacté que estaban en la isla. En diciembre de ese mismo año la Banda ofreció su primer concierto.

¿Diría que fueron unos comienzos difíciles?

Bueno, no lo creo, la verdad es que lo pasé muy bien. Había muy buena voluntad por parte de todo el mundo porque todos teníamos muchas ganas de recuperar la música que había desaparecido en Ibiza. Recuerdo aquella etapa con mucho cariño, lo disfrutamos todos. Yo, sobre todo, lo que quería era hacer del Patronato de Música un referente en Ibiza y se consiguió. Tengo que contar también que al año de estar en la isla me quise marchar.

¿Por qué?

Acostumbrado a trabajar tanto en Zaragoza, tenía la impresión de que en Ibiza tenía poco trabajo y me aburría. Me parecía que no hacía nada y que estaba todo hecho.

¿Qué le hizo cambiar de idea?

Me pidieron que me quedara el alcalde de entonces, Enrique Fajarnés, y Pepita Costa, que estaba de concejala de Cultura.

Después de esa pequeña crisis, ¿qué hizo?

Me puse a trabajar a tope para crear lo que hoy es el Patronato. Lo hice con una ilusión enorme, como si formara parte de mi persona o de mi familia. Conseguimos ser escuela vinculada con el Liceu de Barcelona.

¿Qué otros hitos históricos destacaría de su trayectoria al frente del Patronato?

Uno de los momentos importantes fue cuando se reconoció a la Banda Simfònica Ciutat d’Ibiza como la mujer música no profesional de todas las Balears. Fue cuando el Ayuntamiento de Ibiza fue galardonado con el premio ‘a la institución destacada por su apoyo a las bandas de música’ de 2004, que le concedió la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals. Hay muchos otros hitos históricos reseñables como todos los conciertos que ofrecimos con UC, Statuas d Sal o con Aires Formenterencs. Tengo que decir que he tenido la suerte de contar con muy buena gente y de nombrar como director del Cor Ciutat d’Ibiza a Miguel San Miguel cuando se marchó Nekane (Piñuela) y a Lourdes Roig, como directora del coro juvenil e infantil. Ellos han sido pilares muy importantes del Patronato.

¿Añora los tiempos en los que dirigió el Patronato?

Añoro todo lo que viví con la satisfacción de todo lo que se ha logrado, pero no echo de menos estar al frente del Patronato porque hay muy buena gente hoy en día. Si volviera a nacer, no me importaría hacer lo mismo que he hecho hasta ahora porque el Patronato ha sido mi pasión.

Ahora que es asesor honorífico del Patronato, ¿recurren mucho a usted para pedirle consejo?

Iván (Mérgola, el director actual del Patronato de Música de Ibiza), el que más. Y también, para tomar algunas decisiones, me consultó Pep Tur (concejal de Cultura de Ibiza hasta mayo pasado).

¿Cuál es el principal consejo que le ha ofrecido a Iván Mérgola?

Que ame el Patronato como yo lo he amado, que no se lo tome como un trabajo más sino como si fuera algo muy personal para él y que forme una familia dentro de la entidad como la que yo construí y que pueda tener el cariño que yo he recibido todos estos años.

« Confío en que la falta de espacio del Patronato Municipal de Música de Eivissa se solucione pronto»

Cuando en 2013 dejó la dirección del Patronato dijo que la principal carencia de la institución era la falta de espacio. Seguimos en las mismas...

Sí, seguimos en las mismas. Espero que se solucione pronto por el bien del Patronato y por el bien de la gente que estudia música. Pienso que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza se va a poner a ello para solventar el problema, ya es hora.

Además de la falta de espacio, ¿detecta alguna carencia más?

De momento, el espacio, por lo demás el balance es positivo. Hay muy buena gente, buenos músicos y profesores y muchas ganas de trabajar, espero que también con el nuevo equipo de gobierno que ha entrado en el Ayuntamiento de Ibiza, como hasta ahora parece que están demostrando.

¿Tiene ya preparado el discurso para el 5 de agosto?

Sí, está en fase de borrador. Hablaré sobre todo de lo personal y dedicaré una parte a agradecimientos. No creo que sea un discurso largo, pero voy a intentar que sea emotivo, contaré algunas anécdotas.