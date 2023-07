Sumar ha ofrecido hoy una rueda de prensa en Ibiza en la que Elisabeth Ripoll, candidata número dos al Congreso, afirmó: «Estamos en la Unión Europea y merecemos los mismos derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de los países de nuestro entorno. Para ello en 10 años vamos a converger con la media europea de vivienda social hasta lograr para Baleares un parque de 20.000 viviendas en alquiler social, a razón de 2.000 viviendas al año».

La aspirante a representar a Baleares ha indicado que las vías para lograr este objetivo son: "Movilizar las viviendas vacías, aumentar la oferta pública mediante la compra de viviendas ya construidas o construirlas donde sea necesario". Al respecto, Ripoll detalló: «Desde Baleares hemos conseguido que Sumar se comprometa a legislar a nivel estatal para limitar la compra a personas o empresas no residentes, puesto que en los últimos 10 años la vivienda se ha encarecido de forma brutal. Los inversores compran viviendas aquí para especular con ellas o para destinarlas a alquiler turístico ilegal, y con esas prácticas aumentan los precios dificultando todavía más el acceso a una vivienda para las personas residentes. Cuando Sumar gobierne, vamos a defender este tema ante la Unión Europea, porque se trata claramente de una cuestión de imperioso interés general, y en esos casos especiales Europa permite estas limitaciones».

"La vivienda es un derecho fundamental"

Viviana De Sans, la candidata número cuatro al Congreso y coordinadora insular de Podemos Ibiza, explicó: “La vivienda es un derecho fundamental y no un bien para especular, vamos a acotar la especulación y erradicar el alquiler turístico ilegal”. Además, añadió: "Quienes vivimos en Baleares merecemos tener los mismo derechos en vivienda que quienes viven en el resto del Estado español y de Europa".

Después, De Sans señaló las causas de la "crisis habitacional que sufren las Islas Baleares": “La apuesta histórica por la especulación, el urbanismo sin control y la falta de regulación del mercado inmobiliario junto con los cambios ilegales de uso de residencial a turístico de los pisos, algo que padecemos en todas las islas pero muy especialmente en Ibiza y Formentera”. La candidata al congreso comentó que, según datos oficiales, "el precio del alquiler ha aumentado en más de un 95% durante los últimos 10 años en la isla de Ibiza, lo cual no solo está provocando que las personas residentes no puedan tener una vivienda digna, sino que provoca una gran inseguridad para la gente trabajadora que no puede afrontar esos costes o para los jóvenes que intentan emanciparse y no pueden hacerlo, o para los autónomos, algunos de los cuales tienen que abandonar las islas para buscar un futuro mejor”.

La Ley de Derecho a la Vivienda

Además, De Sans recordó que el mandato constitucional (art. 47 y 33.2 CE) de proveer el derecho a la vivienda a toda la población y evitar la especulación del suelo “se lleva incumpliendo demasiado tiempo. Si bien la primera Ley de Derecho a la Vivienda aprobada recientemente constituye un gran paso adelante, quedan muchos elementos pendientes y necesitamos hacerla cumplir para poder solucionar este problema”.

En este sentido, indicó: “Marga Prohens ya ha dicho que no aplicará la Ley de Vivienda en Baleares pese a ser el territorio que más lo necesita de todo el Estado. Para evitar esa injusticia y está clamorosa discriminación negativa de las ciudadanas y de los ciudadanos de Baleares, desde Sumar proponemos modificar la ley de Vivienda para desarrollar y hacer cumplir la declaración de mercado tensionado en todos los ámbitos geográficos del Estado que cumplan los requisitos establecidos, aplicando así de forma automática la regulación de alquileres a todas las zonas de mercado tensionado para garantizar la igualdad de todos las personas inquilinas en el ejercicio de sus derechos, y evitando que parte de la ciudadanía sea discriminada frente a otra debido al territorio en el que residen”.

De Sans concluyó sobre la vivienda: “Desde Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, vamos a ser tan contundentes y transformadores en materia de vivienda, como lo hemos sido con el Empleo y la Reforma Laboral. Así será también en Vivienda, con un Plan Estatal que garantice definitivamente en nuestro país el acceso a una vivienda digna a un precio asequible”.

Finalmente añadió: “No nos vamos a olvidar de proteger el planeta porque damos prioridad a la rehabilitación del parque existente frente a la nueva construcción, facilitando además que las viviendas nuevas y las existentes sean sostenibles y energéticamente eficientes".