El Consell y el Ayuntamiento de Ibiza han acordado hoy miércoles "impulsar" el proyecto de reforma del primer cinturón de ronda, la E-10. Esta vía que rodea la ciudad discurre desde la rotonda que da acceso a la avenida de España y ses Figueretes hasta la de la carretera de Santa Eulària, que da acceso a la zona portuaria y las avenidas 8 d'Agost y Joan Carles I.

El presidente y el alcalde, Vicent Marí y Rafa Triguero, han mantenido una reunión en la sede de la primera institución insular para "abordar los proyectos viarios que la máxima institución y el Ayuntamiento impulsarán en la presente legislatura en la ciudad" de Ibiza. A este encuentro también han asistido el conseller Mariano Juan y el concejal Rubén Sousa.

Con proyecto ejecutivo desde hace tiempo

En un comunicado, las dos instituciones explican que han decidido "impulsar el inicio de las obras de reconversión del primer cinturón de la avenida de la Paz, situada en la carretera insular EI-10". Asimismo, recuerdan que ya cuentan con un proyecto ejecutivo aprobado incialmente por el Pleno del Consell de Ibiza y que esta institución "está a la espera del informe favorable de la Dirección general de Recursos Hídricos, de la consellería de Medio Ambiente y Territorio del Govern balear, para poderlo aprobar definitivamente".

La nota recuerda que este proyecto fue aparcado por petición expresa del antiguo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza, que manifestó su intención de iniciar de nuevo la redacción de un anteproyecto, "lo que significaba volver al mismo punto de hace 14 años, cuando se empezó a plantear la necesidad de reformar este cinturón de ronda" que "separa los barrios de Can Cantó, Ca n'Escandell, Can Sant, es Putxet, Can Misses, Cas Mut, Cas Escandells y sa Joveria del centro de la ciudad".

Ahora, el nuevo equipo de gobierno municipal pide al Consell de Ibiza que ejecute "cuando antes el proyecto aprobado inicialmente en el pleno ordinario de diciembre de 2021, y que el presidente adquiera el compromiso de dar el impulso necesario a este proyecto para empezar las obras cuando antes".

Igualmente, el presidente del Consell de Ibiza y el alcalde de la ciudad han acordado impulsar "la redacción de la reconversión de la Avenida de Sant Josep en un bulevar transitable, moderno y que sirva para dignificar una de las principales entradas de la ciudad".