Más de cien pasajeros de Vueling llevan doce horas en el aeropuerto de Ibiza, esperando volar a Barcelona, después de que el avión en el que debían viajar a las 7 horas de esta mañana se cancelara a causa "de un problema técnico", según ha informado la compañía a los viajeros afectados.

"Nos hemos subido al avión y emitía un pitido muy raro, al cabo de un rato nos han pedido que nos bajáramos y nos han informado de que había una avería", cuenta uno de los pasajeros afectados a Diario de ibiza. Las cien personas que permanecen en es Codolar tenían previsto llegar a Barcelona a las 8 horas de esta mañana y sin embargo, tras haber sido reubicadas, siguen esperando información por parte de Vueling.

"A las 7 horas nos han dicho que saldríamos a las 12.30, luego a las 14.30, y así todo el rato", relata indignado el mismo pasajero, que además, añade que al bajarse de la aeronave averiada les han subido a un autobús que también estaba estropeado, sin aire acondicionado, y del que se han visto, finalmente, obligados a bajar.

Este afectado expresa su desconcierto ante la falta de información por parte de la aerolínea y porque, según explica, tiene varios conocidos que han viajado, durante el día de hoy, en vuelos de la compañia con varios asientos vacíos. También por la desorganización que se desprende, señala, de los pocos datos que les llegan sobre lo sucedido con su vuelo.

"Nos han dado un tícket de seis euros para comer, pero me preocupa donde voy a pasar la noche", lamenta el pasajero, que no tiene confianza en poder llegar hoy a su destino, a pesar de tener previsto el vuelo de salida a las 19 horas y aunque la compañía les ha asegurado que, en caso de no viajar, les cubriría todos los gastos de alojamiento. "No tenemos garantía de nada", termina indignado.