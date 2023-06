El comedor de la Llar Eivissa reabre: «El menú es más caro, pero ¿qué no ha subido?»

El servicio de comedor en el centro de la tercera edad Llar Eivissa reabrió el pasado jueves 25 de mayo tras tres años de parón a raíz del covid. Hasta ese momento los usuarios de esta instalación han podido pasar tiempo en la Llar, pero ha sido ahora cuando han vuelto a servirse comidas. Concretamente, de lunes a sábado. No son pocos los mayores que expresan en conversación con este diario su preocupación por el precio de la comida. Si antes de la pandemia el menú para socios valía menos de 5 euros, ahora ha subido a los 7,50.

Un usuario fiel es Xicu Cosmi, de 81 años, que vive en la ciudad. «Vengo a la Llar cada día, aunque normalmente todavía como en casa. Aquí paso el rato y leo el diario». En todo caso, opina que «hay bastante menos gente que antes»: «Esto costará [que arranque de nuevo]... Han cambiado mucho los precios y no todo el mundo puede permitirse venir. Depende de la economía de cada cual».

Neus Planells, vicepresidenta de la Llar Eivissa confirma que «sí que ha subido el precio», pero se pregunta «¿qué no ha subido?» en los últimos tiempos. Y recuerda que el Consell, de quien depende la Llar, ha tenido que sacar a licitación tres veces el servicio de bar/cafetería/comedor para poder reanudarlo tras la pandemia. Y es que en enero de 2021 se resolvió el contrato con el anterior adjudicatario por la falta de actividad por el covid. Esto y la inflación han dificultado el proceso, pero finalmente ha podido salir adelante el servicio, aunque con un precio superior. «La concesión es nueva y hemos estado mucho tiempo sin que nadie quisiera llevar esto», añade Planells, que comprende la actualización del precio: «Se da primer y segundo plato, agua y postre. Incluye el servicio, el pan, ... Creo que [7,50] es un precio más que razonable».

De hecho, la vicepresidenta confirma que el balance de estos primeros días de servicio es razonablemente bueno. De hecho, ya el primer día se sirvieron más de 120 comidas en el local, que normalmente se llena a diario, explica Planells.

En este sentido, Cosmi afirma que añoró este centro social durante la pandemia: «Yo y mucha gente [usuaria de la Llar]. En ese momento no había a dónde ir». «Me jubilé a los 65 y acudo a la Llar desde entonces», añade. Aurelio Sánchez ‘Madrile’, de 72 años de edad, lleva mucho tiempo frecuentando el hogar y lamenta el alza del precio: «Vengo todos los días porque estoy jubilado. Algunas veces sí que como por aquí, depende. Antes costaba 4,50-5,50 euros y cualquiera comía aquí. Lo han reabierto hace poco con tres euros de subida. Eso es mucho dinero».

"¿Quién puede pagar eso todos los días?"

De hecho, cuando este diario acudió a la Llar Eivissa el día de la reapertura del comedor para recoger las demandas de los mayores ante la cita electoral del 28M, no fueron pocos quienes aprovecharon para señalar la subida del precio del menú. «Ahora aquí la comida vale 7,50 euros. ¿Quién puede pagar eso todos los días?», se preguntaron entonces varias usuarias entrevistadas. Un usuario que prefiere no dar su nombre expresa que las comidas «ya no son como antes»: «Pero hay gente que viene y que lo ve bien», matiza. Ginés Martínez, también de Vila, visita este centro a diario y normalmente también acude al Esplai para mayores de Can Ventosa. Comenta que desde la reapertura ha comido dos días el menú de la Llar: uno en el comedor del centro y el otro con comida para llevar, ya que también se ofrece esta opción.

«Los menús que hay por otros lares son de unos 12 euros», expresa Planells, quien subraya que debe ofrecerse un servicio que sea a la vez bueno y barato, y que si el precio fuese más bajo todavía, la calidad, lógicamente, no podría mantenerse. «No encontrarás nada más barato en ningún sitio», reitera la vicepresidenta del centro. «He visto dos menús y estaban más que bien. De hecho, pregunté a gente que había ido a comer y me dijeron que estaba bueno», concluye.

Por otro lado, la vuelta a la normalidad en la Llar es una gran noticia para muchos. Ginés Martínez explica: «Jugamos a las cartas, cada uno cuenta su vida, sus cosas, experiencias personales... Todo el mundo tiene sus problemas y aquí nos los contamos. También nuestras alegrías», explica a este diario mientras algunos compañeros juegan a las cartas. Hay quien viene incluso desde Sant Antoni: «Algunas semanas vengo algún día. Juego un poco o veo la tele y me voy a casa», cuenta otro usuario que ya acudía antes del covid.