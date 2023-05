Ibiza Inclusion Events y Hï Ibiza se unen este viernes para celebrar en esta discoteca la tercera edición de Ibiza Inclusion Fashion Day, la primera pasarela 100% inclusiva del mundo, con más de 30 participantes, incluyendo modelos de renombre. Tal y como han explicado este lunes sus organizadores en un acto de presentación en Hï, el objetivo es unir en una misma celebración a modelos profesionales con personas de diferentes capacidades, talla, expresión de género u orientación sexual. La finalidad es sensibilizar y concienciar a la sociedad acerca de la brecha de derechos y posibilidades entre unas personas y otras.

La modelo curvy Raquel Villadiego o Krys Pasiecznik protagonizarán la pasarela junto a once modelos de distintas capacidades y edades de Addif con síndrome de Down, parálisis cerebral, diferentes tipos de diversidad funcional intelectual o con síndromes menos conocidos como, por ejemplo, el síndrome de Weaver. En palabras de Enrique Villena, CEO de Ibiza Inclusion Fashion Day, el objetivo es que la inclusión sea real y que esta lucha no se quede únicamente en el ámbito laboral: «Si hay diez personas sin diversidad funcional, que haya otras diez con. No los excluyamos y los llevemos a un acto aparte». Afirma que organizar actos específicos para personas con discapacidad en realidad supone excluirlas porque no se les hace partícipe de algo común, como sí ocurrirá en la gala que tendrá lugar este viernes: «Esa es la verdadera inclusión y por lo que luchamos».

La periodista y psicóloga Irene Villa, madrina de este evento, presentará la pasarela, mientras que la artista Rebeka Brown cantará durante el desfile. Entre los diseñadores participantes están Trinidades Ibiza, Origens Pomar, Alfonso Sánchez, Escola d’Art de Ibiza, Etikology, Lina Rojas, Oscuro Ibiza, José Perea o Delfina Bianco.

Desde que en 2019 naciera en Ibiza este movimiento, Ibiza Inclusión se ha convertido en la pasarela internacional anual de referencia, con presencia en otros destinos como Córdoba, tras la presentación del Inclusion Tour, o en Valencia, Mallorca, Málaga o Miami, que acogerán este encuentro próximamente.

Emma Torres, CEO, también, de este evento, ha destacado durante el acto lo mucho que significa este Fashion Day para quienes estarán sobre la pasarela: «Hay ensayos, maquillaje, peluquería... todo esto les sube la autoestima de una forma que luego les ayuda mucho a enfrentar otras situaciones en la vida diaria». En este sentido, ha lamentado que, desafortunadamente, la sociedad continúa concibiendo como inferiores a las personas con diversidad funcional. «Tanto a Enrique como a mí nos han demostrado que son muy capaces y que muchas veces tienen más capacidades que nosotros», ha añadido Torres, que es psicóloga.

Con esta pasarela, los modelos también trabajan aspectos como la socialización, la expresión corporal, la postura o la autonomía. Este desfile nació con la idea de que fuese a beneficio a una asociación de la isla y de «demostrar que la inclusión es posible», y donde esto es más difícil es precisamente en el ámbito de la moda. Se trata de un espacio en el que, tal y como ha recordado Torres, imperan unos cánones estéticos muy concretos. No obstante, Ibiza Inclusion Fashion Day rompe las barreras y todos los cuerpos son bienvenidos.

El de este viernes será un evento muy especial para los participantes, tal y como ha explicado hoy Villena en conversación con este diario: «Son personas a las que normalmente nadie mira y que de repente tendrán un montón de ojos fijados en ellas. Hemos notado una evolución impresionante en todos». Y todo ello, sin paternalismos: «Este evento no se trata de vender pena ni mucho menos, sino de mostrar la parte positiva de lo que son los modelos», ha declarado, por su parte, Emma Torres. Y es que se trata de plasmar sobre la pasarela la diversidad que ya hay en la sociedad. Al mismo tiempo, Enrique Villena ha confesado que también supone una gran responsabilidad para la organización: «Hï nos acoge y nos da no solamente su parte técnica y su tecnología, sino todo su equipo humano, que es brutal. Creemos que va a haber un antes y un después de esta pasarela (...) Tenemos que dejar el show al nivel que corresponde». La recaudación íntegra (20 euros por persona) se donará a Addif (Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera). Las entradas serán limitadas hasta completar aforo, pero también se habilitará una Fila Zero para aquellas personas o entidades que, a pesar de no poder asistir de manera presencial, deseen contribuir con sus donativos desinteresadamente. La cita comenzará a las 21 horas.

También han participado en la presentación Yann Pissenem, CEO Ushuaïa Entertainment y The Night League; Francesc Xavier Martínez Torres, técnico Deportivo de Addif; Juan Miguel Costa, director Insular de Promoción Turística del Consell de Ibiza; y los concejales Vicent Roselló y Rosa Rubio, de los ayuntamientos de Sant Josep y Ibiza, respectivamente.

Xavier Martínez ha agradecido en nombre de Addif a la organización que haga posible esta gala: «Para los chicos es muy beneficioso que se sientan modelos y que trabajen para ello. Están muy ilusionados por este evento y por el lugar en el que se celebra. Esperamos que disfruten, que es, al fin y al cabo, el objetivo».

Por otro lado, Yann Pissenem, ha apuntado: «Vamos a intentar crear toda la magia posible aprovechando los equipos que tenemos para producir un espectáculo fantástico y muy especial. Estamos muy contentos de poder trabajar en un tema como la inclusión». Los puntos de venta de entradas habilitados, hasta completar aforo, son Intersport Holidays en Santa Eulària (971 33 00 32), así como Ibiza Addif Club, en la calle Raspallar, 5, Ibiza, (640 15 38 20).