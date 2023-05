El 70% de los funcionarios judiciales de Ibiza secundan la huelga, según CSIF

El 70% de los funcionarios judiciales de Ibiza secundaron la jornada de huelga general celebrada el jueves para pedir el aumento del complemento general del puesto y paralizar temporalmente la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, además de las sucesivas que tendrán lugar entre el martes y el jueves de las dos próximas semanas, según Juan Nieto, portavoz del sindicato CSIF, uno de los convocantes junto con CCOO, UGT y STAJ.

Nieto alegó que el imperativo de cumplir con los servicios mínimos impide un seguimiento más amplio de los paros totales, que previamente consistían en paralizaciones parciales. La adhesión a la huelga involucraba al 90% del personal al comenzar hace dos semanas, según apuntó entonces Nieto.

Este representante aseguró al inicio de la jornada que los procedimientos ordinarios suspendidos a causa de la paralización de la actividad en Ibiza solo en el día de ayer se iban «a contar por centenares». «Veremos si el Ministerio de Justicia respira o no», declaró Nieto, que aseguró que no se descarta prorrogar los paros en función de la respuesta que obtengan por parte de Justicia. No ocultó su insatisfacción por el desarrollo de la reunión que mantuvo el comité de huelga el lunes 24 de febrero con el Ministerio, y declaró que se trata a los miembros del funcionariado judicial como «funcionarios de segunda». Nieto señaló que en Baleares no hay concentraciones previstas en Ibiza, sino únicamente en Palma el próximo martes.