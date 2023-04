Vicent Agustí Ribas, becado por la Fundación 'la Caixa' en Ibiza: «Soy el primer ingeniero de la familia, pero la relación con el campo viene de sangre»

El ibicenco Vicent Agustí Ribas Costa (1997) es ingeniero forestal y figura entre los premiados por la Fundación ‘la Caixa’ por su trayectoria académica. Esta entidad ha otorgado 105 nuevas becas de doctorado y posdoctorado a investigadores para que realicen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal. Ribas, concretamente, ha recibido una beca de doctorado INPhINIT y realiza su proyecto en Investigación Forestal Avanzada en la Universidad Politécnica de Madrid. En Ibiza, estudió en el colegio Can Guerxo y en Nuestra Señora de La Consolación. Este reconocimiento incluye financiación económica [más de 39.000 euros al año y 7.500 para los becarios que depositen su tesis dentro de los seis meses posteriores a la finalización del tercer año de beca] y formación en competencias transversales. En esta conversación, el joven habla de su trayectoria y de su relación con el campo.

¿Cómo y cuándo recibió la noticia de que le concedían esta beca?

Fue en mayo o junio del año pasado. En ese momento yo estaba trabajando en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y recibí un correo que me comunicaba que había sido seleccionado. La verdad es que me puse muy contento. Me inscribí a finales de 2021.

¿En qué medida le ayuda?

Estas becas son muy competitivas a nivel salarial. Al fin y al cabo soy un contratado por la universidad que está realizando a tiempo completo un estudio de investigación, y este tipo de financiación privada te proporciona un soporte económico importante para poder entrar en un grupo de investigación y llevar a cabo tu proyecto. Es para un año y lo puedes renovar para un máximo de dos años más.

¿En qué consiste su investigación?

Aunque vivo en Madrid, estoy realizando mucho trabajo de campo en Ibiza. Estamos intentando que, mediante nuevas tecnologías, como teledetección o sensores remotos como LiDAR, drones o satélites, podamos ver cómo modelizar productividad forestal, es decir, cómo los árboles crecen en diferentes lugares. Y una vez hayamos cuantificado con mapas donde crecen más los árboles, se trata de intentar entender el porqué. Fundamentalmente estoy con dos casos de estudio, uno es de plantaciones intensivas como ejemplo de silvicultura intensiva de producción maderera; y hay otro caso de estudio, diametralmente opuesto, de nuestros bosques de pino carrasco (Pinus halepensis), abandonados desde hace 80 años y que están aquí acumulando biomasa. Comencé con mi investigación en octubre y en estos meses ya hemos conseguido tener una publicación en fase de revisión.

Aparte de Ibiza, ¿realizará trabajo de campo en otros puntos?

Por ahora, sólo en Ibiza, pero tengo pensado hacer estancias internacionales y siempre está bien hacer trabajo de campo cuando estás fuera, en nuevos lugares. A medida que el proyecto vaya desarrollándose, tal vez salen nuevas cosas.

A lo largo de los años ha podido trabajar y formarse en diferentes partes del mundo. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia?

Sí, estudié el grado de Ingeniería Forestal y Medio Natural en la Universitat Politècnica de València. Estuve cuatro años allí y después me marché a Madrid para cursar el máster de Ingeniería de Montes. Hice medio máster en Madrid y el resto en Finlandia, adonde me fui con una beca Erasmus siete meses. Allí estuve trabajando en mi Trabajo de Fin de Máster y fue donde realmente comencé a dar mis primeros pasos en el mundo de la investigación. Y aunque en Valencia ya había publicado un artículo [‘El aprovechamiento de madera teosa de Pinus halepensis Mill. y los hornos de alquitrán en Ibiza’] en Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, que es una revista nacional, fue en Finlandia donde publiqué mi primer artículo internacional [en la revista New Phytologist].

Y después del máster estuvo trabajando en Estados Unidos.

Justo en ese momento no quería comenzar directamente un doctorado y estuve trabajando en varios sitios. Me dieron una beca para poder irme a Estados Unidos a trabajar en el US Forest Service, pero, con todo el jaleo del covid, esas becas se congelaron y nunca llegué a ir. Por mi cuenta busqué otra experiencia de trabajo en ese país y me fui siete meses a Carolina del Norte a trabajar en la Forest Productivity Cooperative en cuestiones de productividad forestal para plantaciones de pino.

¿Hay más ingenieros en su familia?

No. La generación de mis abuelos era gente de campo. Hablo con mis amistades de Madrid y a veces me dicen que sus abuelos eran ingenieros o físicos. Pues aquí, en Ibiza, eran payeses o pescadores. Además, mis padres y mi hermana son de letras, así que sí, soy el primer ingeniero de mi familia. En todo caso, sí que es verdad que la relación con el campo, con lo rural, me viene de familia y lo llevo en la sangre.

¿Qué aficiones tiene en su tiempo libre?

Paso mucho tiempo en el campo por trabajo, pero también por hobby. Siempre que puedo me voy a pasear y en verano me gusta ir a pescar o montar en bicicleta. Me gusta todo lo que sean actividades en el exterior y también ayudar a la familia en la finca, en Sant Josep, labrando y sembrando. El hecho de vivir en el campo es lo que hizo que estudiase Ingeniería Forestal. Otro hobby que tengo es la música.

¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? ¿Quiere continuar investigando?

Por ahora, acabar el doctorado en los próximos tres años y, después, sobre la marcha. Para mí la clave es no cerrarme a nada, ni 100% en la investigación ni 100% fuera de este ámbito.