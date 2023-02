Negueruela carga contra el presidente de Ibiza por su imputación en 'La vida Islados'

El conseller balear de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, ha arremetido esta mañana, en el pleno del Parlament balear, contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por su imputación en el caso judicial por ‘La vida Islados’. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta de la diputada menorquina del PP Salomé Cabrera sobre la subida de la cuota de los autónomos y los errores que ha cometido la Tesorería de la Seguridad Social. «No hacen más que recaudar. No bajan impuestos y desprestigian a los empresarios y autónomos», ha afirmado Cabrera.

En su réplica, Negueruela ha cuestionado a la diputada popular si sabe qué es «lo que más desprestigia al tejido empresarial y lo que más afecta a la democracia», para responder acto seguido: «Que donde ustedes gobiernan haya empresarios que se dirijan a nosotros y nos digan porqué contratan más a los más cercanos».

"Esto desprestigia a nuestra democracia y me preocupa sinceramente"

Acto seguido, el conseller se ha lanzado a por el presidente del Consell de Ibiza. «¿Sabe qué desprestigia al tejido empresarial? Que la primera autoridad de Ibiza, el cargo institucional más alto que tienen ustedes en Ibiza, sea acusado por la interventora general de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. Esto desprestigia a nuestra democracia y me preocupa sinceramente», ha subrayado Negueruela.

No es correcta la información que ha transmitido Negueruela desde su escaño porque no es la interventora la que acusa al presidente Marí de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones, sino la Fiscalía Anticorrupción. La interventora se ha personado en la causa para ejercer la acusación particular, como posible perjudicada, al entender que podría haber sufrido, presuntamente, coacciones.

El conseller ha insistido (mientras Vicent Marí, que también es diputado del PP, sonreía desde su escaño), en que le preocupa que donde gobiernan los populares «desde hace sólo cuatro años, aparezcan las sombras del PP de siempre». «Es una pena para los miles de empresarios que se presentan a las licitaciones públicas en igualdad y quieren hacer las cosas bien. Ustedes confunden al pequeño empresario con el empresario cercano, y no va de esto la Democracia», ha resaltado el conseller de Modelo Económico, Trabajo y Turismo, para concluir con un último ataque a la líder balear del PP. «Le pueden decir a la señora Prohens que libertad no es contratar a quien a uno le da la gana. No es libertad ni en esta Comunidad Autónoma ni en esta Democracia».

La diputada del PP, que ya había agotado sus dos turnos de intervención, no ha podido replicar a Negueruela.