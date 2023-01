El Pi denuncia «la paralización» de las reformas de Can Bonet y la avenida de Isidor Macabich

El edil de El Pi en el Consistorio de Sant Antoni, Joan Torres, denunció ayer que el actual equipo de Gobierno «ha parado» dos proyectos «de interés general»: uno, el de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la movilidad de una docena de calles de Can Bonet; otro, la reforma integral de la calle Isidor Macabich. Ambos tienen, respectivamente, un presupuesto de 1,3 millones de euros y 2,98 millones de euros. Además, también se encuentra «en vía muerta» la instalación de placas fotovoltaicas en los centros sociales de Sant Rafel y Sant Mateu, para la que se presupuestaron unos 100.000 euros. En total, casi 4,4 millones de euros.

Torres, que impulsó estas tres iniciativas cuando estaba al frente de la concejalía de Obras Públicas, considera que el alcalde, Marcos Serra, «no ha sido capaz de hacer un seguimiento de esos proyectos, por falta de interés». Serra asumió Obras Públicas tras destituir a finales de noviembre a Joan Torres al frente de esa concejalía y de su cargo de primer teniente de alcalde por votar contra los presupuestos generales de la corporación para 2023.

El pleno tendría que haber aprobado antes del 31 de diciembre unos créditos extraordinarios (con cargo al remanente del pasado año) para poder financiar esas tres inversiones, que finalmente han quedado «paradas», según Torres. En el caso de Can Bonet, por divergencias sobre si un contrato menor para asistencia técnica externa estaba incluido o no dentro del presupuesto de ese proyecto.

Cuando Torres fue cesado de Obras Públicas ambas propuestas «contaban ya con los pliegos técnicos». Sólo faltaban «los pliegos administrativos, de los que debía encargarse el departamento de Contrataciones», en manos de la edil Maria García, afirma el edil de El Pi.

Con la cabeza en Madrid Fusión

«Si estás en Fitur y luego en Madrid Fusión, no puedes estar luego encima de proyectos como la eliminación de barreras de Can Bonet o la reforma integral de Isidor Macabich», reprocha Torres a Serra. El concejal de la oposición considera que el alcalde acapara demasiados departamentos donde el trabajo es abrumador, como Urbanismo y Obras Públicas. «Ha faltado que Marcos Serra diera el empuje necesario, pues ha estado atendiendo otras cosas desde que asumió Obras Públicas y no hizo el seguimiento oportuno. El alcalde no llevó a cabo las gestiones debidas desde entonces. Y tenía tiempo para hacerlo, 30 días», señala el concejal de la oposición.

Respecto a la reforma de Isidor Macabich, Torres señala que es «muy necesaria esa inversión», de casi tres millones de euros, «porque hace mucho tiempo que no se invierte nada» en esa avenida. ¿Por qué se ha detenido en este caso? «Por causas desconocidas», apunta. Las explicaciones que Serra dio en la comisión informativa previa al pleno son, para Torres, «excusas». Ese proyecto contempla la renovación de la red de agua y de saneamiento, «ya obsoletas», así como la construcción de una red de pluviales.

El concejal de El Pi considera que aún pueden salvarse esos tres proyectos: «Voy a presentar al pleno de febrero una moción con propuesta de acuerdo para que se habilite un crédito extraordinario con cargo a los remanentes, de manera que puedan ser licitados» inmediatamente. Torres no quiere que tanto la eliminación de barreras arquitectónicas de Can Bonet como la renovación de Isidor Macabich y la instalación de placas solares en dos centros sociales «queden dormidas en un cajón del Consistorio. No hay excusas».

Respecto al proyecto de Can Bonet, señala que la mitad de los ocho propietarios de la calle Cirerers a los que afectaba la intervención firmaron el convenio para la cesión de parte de sus terrenos para construir aceras, mientras que el resto «se plantó». Se trata de la calle principal del barrio, donde, pese a que los vehículos circulan a gran velocidad, hay zonas donde los peatones no pueden transitar más que por la carretera, con el consiguiente peligro para su integridad física. «Pero que no hayan firmado no es motivo para que no se lleve a cabo este proyecto», afirma Torres, pues se procedería a expropiar aquellos terrenos necesarios para las aceras.

Desde el Consistorio, señalaron que, respecto al proyecto de Can Bonet «falta crédito y, a la vez, falta firmar los convenios con los terrenos privados sin los cuales no se pueden licitar las obras»

Desde el Consistorio, señalan que, respecto al proyecto de Can Bonet «falta crédito y, a la vez, falta firmar los convenios con los terrenos privados sin los cuales no se pueden licitar las obras», algo que niega Torres. En cuanto «al proyecto de la avenida Isidor Macabich hay errores en la cuantificación del presupuesto del proyecto que hay que subsanar. Se tiene que modificar, volver a aprobar el proyecto, rectificar los pliegos y sacarlos». El dinero, afirma el Consistorio, «no se pierde, sino que vuelve a los remanentes».

«El alcalde se ha pegado un tiro en el pie»

«Tur tiene también parados dos temas muy importantes para Sant Antoni, como son el proyecto de asesoramiento técnico para pequeñas y medianas empresas, y la señalización inteligente, mediante tótems y códigos QR, de comercios y hostelería del pueblo»

Joan Torres considera que «la paralización» de los proyectos de Can Bonet e Isidor Macabich demuestra que «es imposible que el alcalde, Marcos Serra, pueda gestionar todas las áreas que lleva ahora», desde la destitución del edil de El Pi y después de que el de Ciudadanos, José Ramón Martín, tirara la toalla. «Se ha pegado un tiro en el pie al romper el pacto de gobierno. Ni él ni otros ediles pueden, tras la redistribución de departamentos, hacer un correcto seguimiento de sus áreas», afirma Torres. Por ejemplo, el de Comercio, asumido por Miguel Torres, que además lleva los de Juventud, Fiestas y Turismo. «Tur tiene también parados dos temas muy importantes para Sant Antoni, como son el proyecto de asesoramiento técnico para pequeñas y medianas empresas, y la señalización inteligente, mediante tótems y códigos QR, de comercios y hostelería del pueblo».