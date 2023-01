Los empresarios de Ibiza piden «cautela» ante una posible limitación de cruceros

Un «trabajo serio» de coordinación para abordar la llegada de cruceros que permita ofrecer «una buena acogida» a los turistas y una estrategia que «capilarice y permita la distribución» de estos visitantes por toda la Isla. Son algunas de las sugerencias que el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) en Ibiza, José Antonio Roselló, hará llegar al Ayuntamiento de Eivissa en la reunión que tienen prevista la semana que viene para abordar la gestión de la llegada de cruceros a la isla, con el objetivo del Consistorio de buscar un consenso para establecer unos límites en 2024.

Roselló se muestra dispuesto a abordar este tema, pero insistió en la necesidad de hacerlo con datos, consenso y «mucha cautela con el mensaje que se pueda enviar». «Este tema no se puede abordar a la contra ni lanzar el mensaje de que no queremos que vengan cruceros porque es un turismo muy importante para muchas empresas de la isla», defiende, «no es un tema de política ni de ideología, sino de gestión».

Calendario

En la reunión del Consell de Navegació del pasado 21 de diciembre, el vicepresidente de la patronal CAEB plantea un ruego respecto al calendario de cruceros: «Ante la previsión de la llegada de cruceros debe hacerse un trabajo muy serio de la gestión de la acogida de los cruceristas, porque teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado (con varios episodios de saturación por la coincidencia de la llegada de varios cruceros a puerto el mismo día) está en juego la imagen de Ibiza».

Para Roselló se trata de un tema «esencial», dado que la imagen de Ibiza como destino turístico de atracción internacional podría verse afectada por la falta de organización. Recuerda que muchos cruceristas no llegan a la isla con excursiones programadas, por lo que quedan al albur de los servicios de transporte de los que disponga la ciudad. «Ibiza tiene un nombre y es una escala que atrae a los cruceristas, no se les puede defraudar», insistió.

Roselló señala que la Autoridad Portuaria de Balears (APB)mostró su disposición para habilitar los elementos necesarios en la terminal de es Botafoc, como marquesinas y señalización del transporte público, para facilitar esta acogida, pero recuerda que la gestión del transporte es un tema que compete tanto al Ayuntamiento de Ibiza como al Consell.

«Ya que se ha ofrecido con tiempo un calendario detallado, las instituciones deben sentarse para coordinar la acogida de estas personas y que no falten ni taxis ni autobuses», insta Roselló.

Distribuir a los turistas

El calendario contempla dos jornadas con cuatro cruceros simultáneos y nueve días con tres cruceros en puerto en 2023 en los que desembarcarán miles de personas a la vez.

Roselló recuerda que, para estos turistas, la isla no es sólo su capital, sino que tiene enclaves que se conocen a nivel internacional y que quieren visitar en sus escalas. Es por ello que, en cuanto a las dificultades para que las infraestructuras municipales sean capaces de absorber a tantas personas de golpe, apunta que no debe ser algo que asuma íntegramente Vila, sino que se debe trabajar en una «capilaridad» para que todos los municipios se beneficien de este turismo. Para ello considera necesario un refuerzo del transporte, algo que el Ayuntamiento ya ha manifestado que pretende abordar este mismo mes de enero en una reunión con el Consell y la APB.

Respecto a la idea de limitar el número o el tamaño de los cruceros en puerto en un mismo día, señala que al empresariado «le pone muy nervioso cualquier restricción porque se trata de una fuente de negocio». Sin embargo, reconoció que no se puede dejar de planificar: «Si hay que limitar algo, que se plantee con datos sobre la mesa y abordaremos el tema». Roselló insiste en la importancia de alcanzar un consenso y no tratar este tema «con proclamas e ideología». Advierte de que eso llevará a una situación como la de Palma, en la que el empresariado ha hecho un frente contra la limitación de cruceros.

Vila buscará una regulación como la de Palma para el puerto

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, apuntó en una entrevista en la Cadena Ser en la que se trató este tema entre otros, que su aspiración es lograr «una regulación como la que tiene Palma». Anunció que, además de las reuniones con patronales, asociaciones e instituciones de Ibiza, también prevé reunirse con la presidenta del Consell de Formentera para abordar el calendario de cruceros de 2023 y la gestión futura de este turismo. «También en Formentera están muy preocupados por este tema», señaló Ruiz, «por eso me reuniré con la presidenta del Consell la semana que viene para abordar un tema en el que estamos en sintonía. Estos cruceros tienen programadas excursiones de unas horas a Formentera».