Taxis en Ibiza: Vila pretende dar 40 licencias estacionales más, pero su último estudio de demanda recomienda 13 fijas

El teniente de alcalde de Vila Aitor Morrás pretende incrementar la flota de taxis estacionales con 40 vehículos el próximo verano, cuando el estudio de necesidades del servicio encargado por el propio Ayuntamiento a Tema Ingeniería considera adecuada la concesión de 13 licencias fijas, seis para vehículos adaptados.

Este estudio, con fecha del pasado mes de noviembre, plantea dos escenarios: ampliar el número de licencias fijas con 13 más o bien ampliar con 28 vehículos más la flota de taxis estacionales en verano. Se inclina por la primera opción por el hecho de que, según la evolución del movimiento turístico en el municipio, «existe un incremento cada vez más evidente de la entrada de turistas fuera de la temporada alta».

En concreto, el estudio apunta que el número de viajeros que entran en el municipio ha aumentado este año un 6,6% en comparación con 2019, antes del covid, y un 28% con respecto a 2013. Además, en temporada baja el turismo ha aumentado un 41,6% cuando en los meses de mayor actividad (del 1 de mayo al 31 de octubre) la subida se sitúa en el 26,6% con respecto a 2013. Si la comparación se hace con 2019, en temporada baja el turismo ha subido un 8% y un 6,5% en la alta.

Actualmente, la ciudad de Ibiza cuenta con 158 licencias de taxi fijas y 147 estacionales, según el plan bianual aprobado que afecta a 2022 y 2023. Morrás quiere ampliar la flota de estacionales con 40 taxis que funcionen sólo los meses de verano, pero para ello, tal como recoge el informe técnico municipal, se tiene que «elaborar un informe justificativo sobre la necesidad». El informe del que dispone ahora sólo justifica 13 licencias fijas más. Morrás sostiene que con la propuesta de 40 taxis estacionales más se pretende «compensar» los descansos obligatorios de una jornada a la semana en verano que provoca que, en temporada alta, cada día hay 35 taxis parados.

Estudio ahora incompleto

El teniente de alcalde también explica que el reciente estudio que analiza la necesidad del sector «no tiene en cuenta» que en los meses de temporada alta haya un déficit diario de 35 taxis por los descansos obligatorios. Por ello, Morrás trata de alcanzar un acuerdo con los taxistas, lo que facilitaría la justificación de que se necesitan 40 estacionales más. Sin embargo, la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, la mayoritaria, se opone a este incremento de taxis estacionales si no se eliminan los descansos de los meses de verano.

Morrás apunta que sin consenso también podría sacar adelante su propuesta. «Se puede pedir otro informe que tenga en cuenta la realidad actual del sector», afirma, en referencia a los descansos.

En 2017, el Ayuntamiento de Ibiza encargó un estudio a la empresa IMAD para evaluar si hacían falta más taxis en la ciudad. Entonces, había 134 licencias fijas. Este estudio concluyó que había «un claro déficit en la oferta del transporte público» y que la estructura territorial del municipio y de la isla en general, con núcleos diseminados, dificultaba la implementación de un servicio de autobús de calidad. Por ello, se consideraba que el servicio el taxi era «la solución fácil y ágil en la mayoría de los casos». Entonces, se planteó aumentar en 36 o 39 el número de licencias fijas. El equipo de gobierno se decantó por la primera opción, pero en vez de otorgarlas de golpe decidió hacerlo gradualmente. Así, en 2019 se concedieron las primeras 12 licencias, más otro paquete de 12 en 2020.

El Consistorio encargó en 2019 una primera actualización del estudio, que rebajaba a 32 (cuatro menos) el número de licencias necesarias (ya se habían otorgado 24). Ahora, la nueva revisión recomienda la concesión de 13 licencias fijas en vez de estacionales, que es lo que quiere Morrás.

Subida de las tarifas

Por otra parte, el Consell Sectorial de Mobilitat, formado por el Consell, los ayuntamientos, la Federación insular del Taxi de la Isla de Ibiza y la patronal CAEB, acordó ayer que la subida de las tarifas prevista se aplique a partir del próximo 1 de mayo. Los taxistas han propuesto que se aplique un incremento del 6,4%, pero la cifra definitiva la deben fijar los técnicos del Consell y debe contar con el visto bueno de los ayuntamientos.

Algunos de los representantes municipales dijeron que no les había gustado «las formas» al haber anunciado el Consell la propuesta de subida de los taxistas sin haberlo hablado antes con los ayuntamientos. Todos, salvo el representante de Vila, Aitor Morrás, expresaron su conformidad con la subida de las tarifas en función de lo que dictamine el informe técnico.

Morrás asegura que no se opone a que haya una subida, pero pide que «no se haga ahora» (se acordó que sea a partir de mayo), al tiempo que propone que se incorpore «una compensación para los usuarios frecuentes». También dijo que «no puede ser» que el sector del taxi quiera «una tarifa más alta» y se oponga a «un mejor servicio» con 40 estacionales más. «Es un conjunto, el servicio también necesita que haya más taxis estacionales. En todos los ayuntamientos se piden más estacionales y los taxistas no ponen pegas. He pedido a la Federación Insular del Taxi que interceda para que la asociación mayoritaria de Vila entre en razón», dijo.