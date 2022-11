El Ayuntamiento de Santa Eulària, junto con Santa Eulària Empresarial y 64 tiendas del municipio inician este viernes 2 de diciembre una nueva edición de la campaña 'Gran Sorteig Nadalenc' para promover y hacer más atractivos para los ciudadanos comercios del municipio.

Este año, la iniciativa, que estará en marcha hasta el 5 de enero, repartirá 10.000 euros en premios, repartidos en ocho vales de 500 euros y una gran ‘cesta’ valorada en 6.000 euros y que incluye una cena para dos personas en el Restaurante Etxeko, de Martín Berasategui y ubicado en es Canar, que recientemente ha sido galardonado con una ‘Estrella Michelin’.

Una participación por cada 10 euros

En total, Gran Sorteig Nadalenc repartirá 10.000 euros en premios pero el impacto en los negocios adheridos será mucho mayor puesto que los negocios entregarán una participación por cada 10 euros de compra, por lo que se espera generar un mínimo de gasto en los negocios participantes de 200.000 euros.

En cuanto a los premios, para hacer más atractivo el concurso, se ofrece un gran premio valorado en 6.000 euros y el resto serán vales de compra de 500 euros cada uno de los que seis son para compras en tiendas físicas adheridas a la campaña y dos para realizar pedidos a través de la plataforma de comercio on line municipal www.shopingriu.com.

El premio principal tiene como gran atractivo el disfrutar de una cena para dos en el restaurante Etxeko distinguido con su primera Estrella Michelín hace una semana.

Pero no es el único elemento. Se ofrece también otra cena para una pareja en un establecimiento a elegir y que cuente con algún ‘Sol’ de la Guía Repsol.

También incluye una ‘experiencia marinera para toda la familia’ para cuatro personas que incluye una excursión en ‘llaüt tradicional’, experiencias náuticas y comida en uno de los restaurantes del catálogo ‘Tradición a la Carta’ del Ayuntamiento.

El lote incluye un fin de semana para una pareja en un ‘Hotel con Encanto’ con alojamiento, spa, restaurante y práctica de equitación; un lote de degustación de producto local y un jamón ibérico 5J, un lote de productos fitness (una bicicleta elíptica, un banco de ejercitación, un ‘smart watch’ deportivo y ropa y calzado deportivo), y un lote de productos de cosmética de la empresa Mel Ibiza, ganadora del concurso al mejor proyecto empresarial de 2022.

Sorteo

La participación en este concurso es gratuita para los clientes, los cuales tienen hasta el 5 de enero para conseguir boletos, a razón de 1 tique por cada 10 euros de compra.

Los negocios tienen que pagar una cuota simbólica con la que se ha recaudado cerca de un millar de euros, dinero que será donado íntegramente a una ONG del municipio a elección del ganador. El sorteo de los regalos se llevará a cabo el 14 de enero, a las 12:00 horas, en la plaza de España.

Negocios participantes

Los negocios participantes son de todo tipo, desde alimentación a floristerías, pasando por mercerías o bodegas. Se trata de Mariposalady, Tur Rubio Can Vaqueta, Calzados Toñi, Carnicería Pepita y Emilio, Calzados Guillén & Cotxu, Perfumerías África, Cooperativa agrícola Santa Eulalia, Magatzems Marí Ramon, Ferretería Es Mercat, Boutique Virginia, Supermercado Can Pascual, Carlín, Foto Marge, Ibiza Dream Tatoo, Confecciones Marilina, Eléctrica Marí, Cocoq Ibiza, Floristería Clivia, Bienestar Ibiza, Enotecum Santa Eulalia, Perfumerías Clapés (c. Sant Jaume, 80), Perfumerías Clapés (c. Sant Jaume, 40), A ver…, Al·lots Eco, Al·lots moda infantil y juvenil, Boutique Distel Lacoste, Cenro de estética Géminis, Fashion Beauty, Holidays Intersport, Lencería Aivis, Maternity Plus, Óptica La Mar, Panadería Gatzara, Samos Deli, Zapatería Mistral, Tanifruit, Antigua Simbólica, Ferretería Sa Rota, Joyería Cénit, Supermercado Es Terç, Juguetería Al·lots Toy Planet, Boutique Veneno, Bon preu, Bodega Ribas, Bed’s, Instituto Dental Can Ramón, Jesús Loves You, Joyería Forns, Jugetería Divertit, La Casona, Li&Yu Moda, Mark&Dani, Milar Electromar, Muebles Can Ramon, Queens Club, Sei Moda y Arte, Souvenirs Mila, Vintage Ibiza, Violeta Moon, Carnicería MJ, Peixateria Es Peixet, Pescaderia Juani y Destilerías Ibiza/ Fluxà.

Ambientación navideña

Para ayudar a conseguir una ambientación navideña en las calles del municipio, este año se ha convocado la edición número 21 del concurso de escaparatismo en que participarán 33 comercios locales adornando sus cristaleras y aparadores. En este caso el certamen estará abierto del 4 al 11 de diciembre, si bien las creaciones podrán verse hasta el final de las fiestas.

La elección se hará incluyendo mediante un jurado de expertos (75%) y una votación popular (25%) a través de la página de Instagram de dinamización comercial municipal Santa Eulària On. Allí, se podrá dar ‘likes’ a las fotos de los participantes y se concederá un punto adicional en el caso de hacer algún comentario.

Habrá cinco premios, que se entregarán el día 16 de diciembre, con una dotación total de 1.800 euros en vales para realizar compras en los negocios adheridos a la campaña de manera que se podrá reinvertir dicha cantidad en los comercios participantes. Además, como todos los años, habrá un premio especial al escaparate más ‘eco’.