El PSOE de Santa Eulària denunció ayer a través de una nota el «bunyol» de la reforma del Paseo de la Pau, «que ha costado 600.000 euros», donde está ubicada la parada de autobuses, con unos baños públicos que ya no funcionan y sin proteger de la lluvia a los viajeros de transporte público, algo de lo que se defendió después el Ayuntamiento.

El grupo Socialista aseguró que la parada de buses «está causando constantes problemas a la ciudadanía y no cumple con las necesidades del pueblo». «Ahora, a todo esto, se tiene que añadir que los nuevos baños públicos están sin servicio desde el pasado miércoles 5 de octubre, cosa que demuestra que esta reforma se ha hecho sin planificación y que las instalaciones construidas no cumplen con las adecuadas calidades y condiciones de servicio», añadieron.

El portavoz socialista Vicent Torres Benet, tildó de «bunyol» que ha hecho el Ayuntamiento con esta reforma y «todas las molestias que ha provocado». «Al poco tiempo de haber acabado la obra, se tuvo que abrir la calle por una fuga en las cañerías, que provocó las primeras interferencias y molestias después de meses de trabajos en la zona», señaló.

«Cuando han llegado las primeras lluvias, se ha podido constatar que las obras no dan solución a las necesidades del pueblo. No cuenta con las instalaciones necesarias para albergar una estación de autobuses como corresponde, como se ve especialmente durante los días de lluvia, que provocan muchos problemas a las personas que esperan el autobús, que se acaban mojando porque la pérgola instalado no sirve para resguardar del agua», insistió Benet.

Por su parte, el equipo de gobierno del PP, en una nota remitida por la tarde criticó la, a su juicio, «manipulación y exageración» de la nota del PSOE, con «numerosas falsedades e incorrecciones».

En primer lugar, el Ayuntamiento informó de que las obras fueron adjudicadas por 480.000 euros, y no por 600.000, que era el precio de licitación, y que en la zona donde se produjo la avería no se ha hecho renovación de saneamiento o suministro de agua.

Por otra parte, recordó que las lluvias a las que se refieren los socialistas produjeron inundaciones en varios puntos del municipio, con más de 70 litros por metro cuadrado en pocas horas. El Ayuntamiento no dijo nada sobre el hecho de que los baños no funcionen.