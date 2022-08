El Ayuntamiento de Santa Eulària, a instancias de la Guardia Civil, alerta a los ciudadanos y empresas del municipio que se ha tenido conocimiento en las últimas semanas de varios intentos de estafa a negocios de la localidad por parte de personas que afirmaban representar a empresas de suministro eléctrico.

Según el llamante, existía un impago o algún tipo de problema con un recibo del local y si no se abonaba una determinada cantidad en unos minutos en un número de cuenta que se le facilitaría, se procedería al corte del suministro con efectos inmediatos, según informa el Ayuntamiento de Santa Eulària en una nota.

Se trata, como ha apuntado la Guardia Civil, de un intento de estafa pues no es un procedimiento habitual para este tipo de situaciones de impago. El propio hecho de que una llamada sea la forma de comunicación de una medida similar ya debe levantar sospechas.

Procedencia de la llamada

Además, quien pueda recibir alguna llamada de este tipo debe tener en cuenta la procedencia de la llamada (en algunos casos se identifican como representantes de una empresa que no es la que ofrece el suministro al afectado), si hay situaciones de impago previas o no, el horario (no se suelen notificar estas circunstancias fuera de los horarios laborales habituales).

En ningún caso se deben realizar abonos de ningún tipo, especialmente a números de cuenta cuya propiedad se desconoce y que no son los que habitualmente se realizan para los pagos.

Ante una situación así se recomienda, si es posible, anotar el teléfono desde el que se recibe la llamada y ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil para poder realizar las investigaciones pertinentes y atajar este tipo de estafas.