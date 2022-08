Cáritas Sant Antoni pide voluntarios y dinero: «Hemos estado a punto de cerrar»

«Hemos estado a punto de cerrar». El párroco de Sant Antoni, Francesc Xavier Torres Peters, se muestra así de contundente para indicar que la asociación Cáritas de la localidad necesita más apoyo financiero y de voluntarios. «Hace unos meses estuvimos casi a cero. No queremos seguir así», detalla en referencia a su situación económica. De hecho, hace dos días el sacerdote se refirió a ambas reivindicaciones durante la misa solemne de Sant Bartomeu, en la que denunció que la aportación del Ayuntamiento de Sant Antoni a la organización es insuficiente: «O tenemos más ayudas o habrá que cerrar».

Torres asegura que la asociación está funcionando con pocos voluntarios: «Me gustaría que viniesen más. Serían dos horas cada semana para organizar el comedor o el almacén. No pedimos una gran implicación». También expresa su preocupación por aquellos que están disponibles porque «tienen que hacer mucho trabajo y pueden acabar quemados» y apunta que la pandemia hizo que «los voluntarios más mayores o de riesgo dejasen de venir».

La asignación municipal

El director de Cáritas Sant Antoni, Antonio Mohedas explica: «Antes de la pandemia, el Ayuntamiento nos daba 10.000 euros al año y, desde ese momento subieron a los 15.000, que se han mantenido hasta ahora». No obstante, remarca que los gastos fijos anuales de la organización ascienden a «80.000 euros entre el sueldo de la trabajadora social, el alquiler, la luz y el agua».

Mohedas repite la reclamación del párroco al señalar que Cáritas Sant Antoni necesita mano de obra y no solo una mayor dotación económica. En este sentido, comenta: «Tuvimos muchos voluntarios durante la pandemia, pero la gente empezó a trabajar y ya no vienen tantos como antes».

El sacerdote recuerda que actualmente Cáritas ofrece asistencia a 350 familias de Sant Antoni y remarca la utilidad de su labor: «A fin de cuentas, son las administraciones públicas las que han de cubrir los gastos sociales». Debido a ello, razona que colaborar con la organización es hacer que las ayudas puedan «acceder a donde las instituciones públicas no llegan». Por último, sentencia: «Si las administraciones hicieran su trabajo, Cáritas no existiría».

La Mesa de Exclusión Social

Mohedas comenta que parte del problema de financiación está en la configuración de la Mesa de Exclusión Social de Ibiza: «Los ayuntamientos de la isla hacen contribuciones a la Mesa de Exclusión Social y desde ahí se reparten ayudas. Esta distribución de los recursos no tiene en cuenta las necesidades reales de cada municipio». «El dinero enviado no repercute en Sant Antoni y el municipio podría tener una serie de cosas que ahora mismo no tiene, como un albergue», asegura.

Acerca de las aportaciones de la Mesa de Exclusión Social a Cáritas Sant Antoni, el director afirma: «Nos ayuda con alimentos y con ropa, si la pedimos. Pero también nos hace falta dinero para cubrir los gastos fijos».

Diálogo con el Ayuntamiento

Mohedas informa de que ya ha habido conversaciones con el Ayuntamiento de Sant Antoni para tratar estas reclamaciones. Concretamente, asegura que mantuvieron «una reunión para aumentar el presupuesto a principios de año, aunque lo pedimos siempre que tenemos ocasión». Para reforzar estas peticiones, Cáritas Sant Antoni tramitó una solicitud por registro de entrada para obtener una mayor dotación en el año 2023, «antes de que se aprueben los presupuestos municipales, para que nos tengan en cuenta».

Torres detalla que esa instancia agradecen la colaboración del Ayuntamiento y el aumento de la dotación. A pesar de ello, el documento explica que la asignación económica actual «es insuficiente».

El párroco se muestra optimista sobre cómo reaccionará el Ayuntamiento a su petición: «Hasta el momento ha habido diálogo con el Ayuntamiento y ha estado colaborando con nosotros, así que esperamos que oiga nuestras solicitudes». Mohedas, por el contrario, es más escéptico: «Tenemos esperanzas más que expectativas».

Maria Ramon, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Antoni, se muestra abierta a aumentar el volumen de las ayudas municipales que destina anualmente a la organización: «Estudiaremos un aumento de la dotación para Cáritas de cara al presupuesto de 2023, porque el de este año ya está cubierto». Sin embargo, comenta que intentan hacer recaudaciones para paliar el problema de financiación de la organización y que conoce la situación desde que «Cáritas nos avisó durante la firma del convenio este año».

Al respecto de la falta de voluntarios, la concejala afirma que se trata de una cuestión temporal: «El problema es nuevo porque antes sobraban. Lo que pasa es que ahora es temporada turística y todo el mundo está trabajando». La concejala se ofrece a ayudar a Cáritas a encontrar el personal que la asociación necesita, pero añadió: «Es difícil en la época en la que estamos. En septiembre u octubre habrá más gente libre y el problema empezará a resolverse».

Por otra parte, Ramon no hace declaraciones acerca del sistema de reparto de la Mesa de Exclusión. A pesar de ello, coincide con el director de la asociación, Antonio Mohedas, al asegurar que las aportaciones del organismo insular se realizan en especie y se centran en la alimentación.