El 9,4% de las consultas con especialistas del hospital de Ibiza son de alta resolución

Prácticamente diez de cada cien consultas (un 9,4%) con especialistas del Hospital Can Misses son de alta resolución, según destacó ayer la dirección del centro. «Se trata de citas en las que se resuelve la consulta y se realizan las pruebas diagnósticas necesarias», detallan en un comunicado. Esto supone un aumento de más de dos puntos respecto al año pasado cuando, en el mismo momento del año, las consultas de alta resolución suponían un 7,1% del total de las atendidas.

Los responsables de la sanidad pública de la isla destacaron también que la actividad en las consultas de especializada ha aumentado un 5,6% en los primeros siete meses del año. Entre enero y julio de 2021 los profesionales de la asistencia especializada hospitalaria atendieron un total de 90.699 consultas, cifra que en el mismo periodo de este año ha sido de 95.747.

«Este aumento ha sido aún más destacado en las primeras consultas o citas de diagnóstico», detallaron antes de especificar que en este tipo de atenciones el incremento ha sido de un 6,9%: de as 29.546 primeras citas de 2021 a las 31.586 de este año. Mientras, el aumento en las citas sucesivas ha sido algo menor, del 5% (de 61.153 entre enero y julio del año pasado a las 64.161 de éste).

De la misma manera, también se ha incrementado el porcentaje de pacientes que, estando citados, no acuden a la consulta. El año pasado, un 10,15% de los usuarios no se presentaron a la cita, un porcentaje que se ha incrementado dos puntos, ya que en estos primeros siete meses de 2021 el 12,16% de los pacientes le han hecho ghosting a los profesionales de la sanidad pública. En este sentido, la dirección de Can Misses recuerda a quienes no puedan acudir a una cita que pueden anularla llamando a cita previa, lo que permite que su hueco lo pueda ocupar otro paciente que se encuentre en lista de espera.