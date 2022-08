El número de pacientes que superan la demora máxima en listas de espera, disparado tras la pandemia en Ibiza y Formentera

El porcentaje de pacientes de las Pitiusas que superan la demora máxima en las listas de espera (dos meses para una primera consulta con un especialista y medio año para una operación) se disparó con la pandemia y continúa aún muy por encima. Así lo ponen de manifiesto los datos históricos disponibles en el portal de transparencia del Servei Balear de Salud.

El incremento, sin embargo, es mucho más acusado en el caso de la lista de espera de consultas externas que en la quirúrgica. En estos momentos (los últimos datos diarios actualizados son del pasado 15 julio), casi la mitad de los usuarios que esperan una primera consulta con un especialista hospitalario en Can Misses (el 47,4%) llevan más de 60 aguardando. Poco antes de la pandemia, en enero de 2020, estaban en esta situación el 18,2%. Es decir, que con la aparición del virus el porcentaje de pacientes que esperan más de lo establecido ha aumentado casi 30 puntos. La mitad de ese incremento se concentra en el último año, ya que en junio de 2021 los pacientes que superaban la demora máxima suponían el 31,7% del total de usuarios en lista de espera.

A pesar de estos datos, Can Misses, a diferencia de lo que pasaba hasta hace unos meses, no es el hospital público de las islas con más usuarios en esta situación. El Hospital de Inca es el que encabeza esta lista: más de la mitad de quienes están en la lista de espera de consultas (52,14%) hace más de dos meses que esperan que les llamen.

En el hospital de Formentera este dato se ha triplicado en relación a antes de la pandemia. Los usuarios que superan la demora máxima han pasado de representar el 11,1% en enero de 2020 al 35,5% hace dos semanas.

Así, en estos momentos hay 11.743 personas que están en la lista de espera de consultas en los dos hospitales públicos de las Pitiusas: 11.303 en Ibiza y 440 en Formentera. Esta cifra también ha aumentado de forma considerable en estos dos años y medio, un 75,8% (un 78,8% en Can Misses y un 22,2% en Formentera).

La demora media para una cita con un especialista de Can Misses es de 69 días, la segunda más elevada de los hospitales públicos de Balears, después de la que registra el de Inca, que supera los tres meses. En Formentera, los pacientes aguardan 51 días de promedio.

Lista de espera quirúrgica

En el caso de la lista de espera quirúrgica, la proporción de pacientes que llevan más de seis meses aguardando no se ha disparado tanto como en el caso de las consultas con los especialistas. En esta situación están prácticamente uno de cada cuatro, un 23,7%, nueve puntos más que en enero de 2020. Este indicador, sin embargo, se ha reducido de forma considerable en el último año, según el histórico de datos del Ib-Salut, ya que en junio de 2021 superaban los seis meses en la lista de espera quirúrgica de Can Misses el 40,6% de los usuarios.

Ahora mismo hay 2.549 personas pendientes de entrar en quirófano (2.549 en Can Misses y 27 en el hospital de Formentera), 440 más que justo antes de la irrupción el virus. En el último año esta cifra se ha reducido prácticamente un 5%. No es el único dato que ha mejorado desde el verano pasado. En este tiempo también se la reducido la demora media. Ahora mismo, en el Hospital Can Misses los pacientes esperan una media de 135 días y medio, un mes y medio menos que hace un año.

Eso sí, sigue siendo un mes más de lo que aguardaban antes de la pandemia, según los datos facilitados en aquel momento por el Servei Balear de Salut. Además, los usuarios de la sanidad pública de Ibiza son los que más tiempo pasan en la lista de espera quirúrgica de todos los hospitales de las islas. La demora media de Can Misses supera en cuatro días la que registra el Hospital Son Llàtzer, en Mallorca, que ocupa la segunda posición.