Los precios complican a los jóvenes de Ibiza y Formentera acceder al bono de alquiler

Difícil lo van a tener los jóvenes de las Pitiusas para poder acceder al bono de ayuda al alquiler presentado hace unos días por el Govern. Pocos van a tener la opción de recibir los 250 euros mensuales del Bo Lloguer Jove, tal como está el mercado inmobiliario de la isla, al que se destinarán casi diez millones de euros entre 2022 y 2023. La medida, explicaron la presidenta balear, Francina Armengol, el conseller de Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet, y la directora general de Vivienda, Cristina Ballester, beneficiará a unos 1.600 jóvenes de las islas de entre 18 y 35 años, siempre que cumplan unos requisitos. Y ahí viene el problema en el caso de las Pitiusas.

El primero de ellos, que el alquiler no supere los 900 euros al mes. Algo prácticamente imposible de encontrar en Ibiza y Formentera. Una vivienda con contrato y por debajo de ese precio es el santo grial, la fuente de la eterna juventud y la piedra filosofal de la búsqueda de vivienda. Todo junto. Sólo hay que darse una vuelta por los portales inmobiliarios para comprobarlo. Y eso que el coste máximo mensual se ha incrementado en 300 euros en Balears. Hace unos meses, cuando el Gobierno central anunció estas ayudas económicas para facilitar que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler, el máximo estaba en 600 euros al mes. Ya en aquel momento desde las islas se adelantó que este máximo se aumentaría, dado que el coste de la vivienda en las islas es mucho más elevado que en la mayor parte del resto del país.

Tras consultar una decena de ellos (Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Milanuncios, Tucasa, Indomio...) únicamente hay tres que se ajusten a los requisitos: 900 euros o menos y que no obliguen a los inquilinos a salir del piso en verano para ofrecerlo en temporada como alquiler turístico. En Formentera las opciones, en estos mismos portales son cero. Ninguna. Ni una sola vivienda por menos de 900 euros con contrato anual. En Menorca, en cambio, haciendo esa misma búsqueda en esos mismos portales aparecen cerca de 30 viviendas. En Mallorca, más de 200.

El primero de ellos es un estudio de 40 metros ubicado en la zona de Cala de Bou, que cuesta 800 euros al mes. El propietario no incluye ninguna foto, pero especifica en la descripción del anuncio en Idealista que ofrece contrato anual. El segundo, que aparece en varios de los portales inmobiliarios, se trata de otro miniapartamento ubicado en la zona de la Marina por el que los propietarios piden 850 euros mensuales. «El estudio se alquila solo anualmente y para personas con contrato de trabajo», detallan bajo algunas imágenes de la vivienda, de 45 metros cuadrados y con una terraza con vistas a Dalt Vila. El tercero se trata de un piso en la zona de Platja d’en Bossa que se ofrece en Habitaclia por lo que parece una bicoca, para lo que son los precios: 400 euros al mes. Sin embargo, aunque hay varias fotografías del interior de la vivienda, ubicada en la calle Manuel de Falla y que está también a la venta, la información sobre la misma es poco clara.

Por debajo de esa cifra mensual, en Ibiza pueden encontrarse media docena de apartamentos, pero con truco. Se ofrecen para docentes o para personas que pasen los meses fuertes del verano fuera de la isla. «Buscamos profesores no residentes en la isla que dejen el apartamento LIBRE EN EL MES DE AGOSTO», reza el texto del anuncio (así, en mayúsculas) de un apartamento con vistas de ensueño a la costa de Sant Joan. Un estudio de 47 metros cuadrados por el que piden 750 euros al mes (gastos a parte) durante el curso. También para la «temporada escolar» es el estudio de 35 metros en una quinta planta de Sant Jordi que alquila Javier. «Abstenerse alquiler anual», insiste, por si no había quedado claro, en el anuncio, que informa de que la vivienda tiene una gran rebaja: de los 900 euros al mes que costaba hace nada a 700. Lo mismo ocurre con otro de poco más de 30 metros cuadrados que se puede alquilar por 900 euros en Platja d’en Bossa. Para el «curso lectivo», porque en pleno verano se ofrece por días a entre 40 y 100 euros la noche, según especifica.

Pisos compartidos

El Bo Lloguer Jove no exige que el joven que pida esa ayuda de 250 euros disponga de una vivienda sólo para él. La pueden solicitar personas de menos de 35 años que compartan piso. Eso sí, siempre que su nombre figure en el contrato de alquiler y demuestren con comprobantes bancarios que están abonando la mensualidad.

Varios pitiusos que se encuentran compartiendo piso ahora mismo estallan en carcajadas cuando se les comenta esta parte. «Eso es ciencia ficción», sentencia Natalia, que lleva años encadenando pisos compartidos. En ninguno de ellos le han hecho contrato. «Eso sólo lo puedes hacer si alquilas el piso ya con alguien. Ahí puedes pedir que pongan como titulares a las personas que van a vivir, pero si alguien te realquila una habitación, que es lo más habitual, el contrato está a su nombre y no lo quieren cambiar», continúa.

«No está el tema de la vivienda como para ponerte exquisito», comenta Jordi, que se encuentra en esta misma situación. El joven asegura que, en los siete años que lleva en la isla, no ha conseguido jamás que un propietario le hiciera contrato de alquiler. «Ni cuando he alquilado pisos enteros», indica. «Siempre lo he pedido para poder tener acceso a ayudas, pero nunca me lo han querido hacer», lamenta, descartando cualquier posibilidad de solicitar el ansiado bono. «Pago 700 por una habitación enana. Me salvarían el mes», reconoce.