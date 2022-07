Turistas despistados en Ibiza: «¿Qué se puede visitar en es Vedrà?»

«¿Qué se puede visitar en es Vedrà?». «El monumento a Colón, está aquí desde que él descubrió América o desde cuando descubrió Ibiza?» «La puesta de sol, ¿me la recomienda a la hora de la puesta de sol?». Algunas de estas asombrosas preguntas las han planteado turistas de todo el mundo en la oficina de turismo de Sant Antoni. Este establecimiento lleva abierto en el paseo de ses Fonts desde 2014, pero ya había una oficina desde los 80 en el mismo paseo y su encargada atesora numerosas y divertidas anécdotas.

Pepita Prats es la encargada de la oficina desde hace años, por lo que recuerda muchas historias divertidas de los visitantes. «Hace unos años vinieron unos turistas que buscaban el hotel y resulta que se equivocaron de Sant Antoni. Querían ir a San Antonio, sí, pero al de Texas (EEUU). De esto hace ya muchos años, cuando aún no había tanto internet», recuerda entre risas Prats.

Cuatro jóvenes españoles se acercaron en una ocasión a la oficina: «¿Esta es la OIT? -Sí. -¿Cómo funciona? ¿Hay que pagar por cada pregunta que se hace o por el rato que estamos aquí?», recuerda la encargada. O esta otra: «El Monumento a Colón, está aquí desde que descubrió América o cuando descubrió Ibiza?». «¿Las playas se ven a simple vista? He estado callejeando y no he sabido verlas». Todas estas curiosas preguntas han sido formuladas por visitantes despistados a lo largo de los años, rememora la encargada.

Frente a estas anécdotas de visitantes que no conocen el lugar en el que están, hay otros más avispados que solo buscan confirmar la información que ya poseen sobre la isla. Lorenzo Honaci, un turista alemán, se acerca hasta la oficina a pedir información sobre la isla para saber qué podía ver. «Elegí Sant Antoni porque me siento muy cómodo, hay un clima y un ambiente muy buenos», explica Honaci, que ha viajado con amigos hasta la isla, pero ahora afronta solo sus últimos días de vacaciones.

«Estamos en Sant Antoni porque encontramos una oferta que nos llamó la atención y encontramos el hotel aquí de casualidad», aseguran tres amigas españolas que salen de la oficina de turismo ya asesoradas para empezar a visitar la isla. «La última vez que estuvimos en Ibiza visitamos Sant Antoni. Como nos gustó el sitio hemos decidido volver aquí, además de porque es más barato que Vila», explican Jeremy y Angeline, dos turistas franceses.

Tras dos años en que los viajes se han visto limitados, los turistas vuelven a la isla una vez más. «Yo creo que viene la cantidad de gente que suele venir. Hay menos turistas en cuanto a visitas, pero creo que es porque está arrancando la temporada», indica Pepita Prats.