Moda en Ibiza: El lujo se viste de Adlib

Son las siete de la tarde en el hotel Destino Pacha Ibiza Resort y las sillas de los invitados ya están colocadas alrededor de la piscina, los modelos están ensayando y los organizadores del desfile de moda Adlib se enfrascan con los últimos detalles mientras suena una música de ambiente al estilo de la canción ‘Got To Be Real (mix)’ de Kito.

El desfile da comienzo cerca de las 20.50 horas y los modelos, vestidos de blanco, negro, rojo o verde, entre otros colores, recorren la pasarela ataviados con las creaciones de Ibiza Stones, Ivanna Mestres, Vintage Ibiza y Virginia Vald, que han presentado seis diseños cada uno.

El evento de este martes ha sido organizado por Adlib Ibiza e Ibiza Luxury Destination, con el objetivo de «promocionar la moda Adlib en los hoteles luxury», explica la presidenta de Ibiza Luxury Destination, Nuria Moreno. La acción se enmarca en una iniciativa «que pidió el sector de los diseñadores», añade la consellera de Promoción Económica y Empresarial, María Fajarnés. Dentro de esta, habrá dos desfiles más en agosto, en los hoteles Aguas de Ibiza y Bless, para «dar a conocer la tradición y la cultura» de la isla, recalca la consellera.

Además, este desfile y los dos siguientes, cuentan con una tienda pop up, abierta desde las diez de la mañana hasta las once de la noche en el hotel Destino Pacha, para los clientes de los hoteles y los invitados a los eventos, en la que pueden probarse la ropa mientras mantienen una conversación con el creador de la colección. Este hecho le parece «muy cool» a la diseñadora Ivanna Mestres, ya que los clientes «pueden ver muchos más productos, te conocen y pueden llegar a entender cómo hacemos las cosas y cómo las fabricamos. No solo ver y ya está».

Respecto a cómo está el sector de la moda ibicenca esta temporada, «después de lo que venimos, la veo fantástica y muy bien, tengo muy buenas expectativas», asegura Mestres.

«La moda Adlib siempre está en auge y más en verano», afirma por su parte Moreno, quien indica que «a todo el mundo le gusta vestir de Adlib».