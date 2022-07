Luz tenue, una copa bien fría en la mano y la brisa de la isla con más ritmo del Mediterráneo. La gente acaba de cenar en Sa Fonda, punto de encuentro imprescindible en Ibiza, y los pies marcan, por inercia, los compases de la música del Dj y productor musical Saint Desmen, quien acaba de aterrizar en las Baleares para ofrecer una de sus sesiones junto a su percusión.

“Una experiencia sensorial única”. Así es como el artista argentino, que actualmente reside en Alicante, anunciaba su actuación en Ibiza durante los días anteriores. “Rodeados de naturaleza y buena música”, destacaba. Y eso fue justo lo que pasó.

VÍDEO | Saint Desmen llega a Ibiza

Saint Desmen: Dj set y percusión en Ibiza

El recorrido de Saint Desmen arranca con un pasado como músico y profesor de música. Su actual habilidad con la percusión, de la que hizo gala en la actuación del pasado fin de semana en Ibiza, no es ninguna casualidad. Ha sido el batería de “Billy Mandanga”, además de co-productor del grupo, y también ha impartido clases en el arte de las dos baquetas.

Precisamente gracias a su habilidad con los bongos y las baquetas, el espectáculo en Sa Fonda tuvo un desarrollo vivo y enérgico. El argentino intercaló los discos de la mesa con los ritmos de la percusión, y la noche escuchó su mejor Tech House, tanto en la terraza, como en los reservados y las zonas chill out. Saint Desmen demostró en Sa Fonda que aparte de ser DJ y productor musical, es también músico y eso se traduce en su gran capacidad de adaptación a cualquier estilo ya que acompañó añadiendo nuevos ritmos de percusión al DJ set que abrió la noche en clave de chill-out ibizenco y downtempo a cargo de Jose Ródenas, DJ alicantino que también tocó como DJ invitado en Sa Fonda Ibiza junto a Saint Desmen.

El artista grabó la sesión con la clásica cámara en la cabina. Más de una hora que puedes escuchar el siguiente vídeo que el propio Saint Desmen ha publicado en sus redes sociales.

Weekend, el nuevo tema del artista

Saint Desmen no deja de sacar nueva música. Una de sus últimos singles es “Weekend”, que vio la luz el pasado 27 de mayo. Desde hace poco más de una semana, el tema ya cuenta también con videoclip.

El artista lanzó también el pasado 28 de marzo otro single, “Traveling”, cuya fuente de inspiración fueron los videos del también Dj y productor Solomun. “Quise mezclar el Tech House, que es mi estilo fuerte, con un momento melódico en el centro de la canción. Solomun juega mucho con esos cambios”, comentó Saint Desmen, que matizó que, aunque normalmente tarda un mes en una producción, esta canción la tuvo en marcha en una semana.

Saint Desmen experimenta constantemente con sus canciones utilizando ritmos y patrones únicos, lo que le permite alternar entre diferentes géneros, como EDM, Dubstep y Future Rave.

Firmado por el sello alicantino de música "Mushu Records", Saint Desmen ha lanzado otras canciones de éxito que han conquistado al público, como Just You, con miles de streams, consiguiendo un gran número de oyentes en las plataformas de música en streaming más importantes como Spotify. En lo que va de año, ya ha tocado en grandes espectáculos, por lo que su show no ha hecho más que comenzar.