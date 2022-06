La actriz María Isabel Díaz Lago, en Ibiza: «El parón laboral del covid me hizo perder confianza en mí misma»

María Isabel Díaz Lago (La Habana, 1964) se considera «ibicenca de adopción». La actriz que se hizo popular en la pequeña pantalla por su papel de Sole en la serie ‘Vis a vis’, descubrió la isla el mismo año en el que se estableció en España, en 1996, cuando la contrataron para cantar unas semanas en el Teatro Pereyra. A partir de entonces pasó muchas temporadas en la isla, donde trabajó, entre otras cosas, «limpiando villas». Recuerda aquella etapa en una conversación telefónica con Diario de Ibiza, horas antes de volar a la isla, donde hoy ejercerá de madrina y presentadora de los Ibiza Inclusion Awards. Hace muchos meses que le llegó la propuesta, a través de Enrique Villena, promotor del evento junto a Emma Torres, e inmediatamente dijo que sí y reservó la fecha en su agenda.

¿Qué supone para usted amadrinar los primeros Ibiza Inclusion Awards?

Para mí es un orgullo y un honor y también una responsabilidad el involucrarme en un evento tan necesario. Hacen mucha falta iniciativas como ésta porque hay muchísimas personas desfavorecidas que no tienen nadie que los respalde. Es muy importante darle visibilidad a los olvidados durante tantos siglos.

¿Ha participado en más eventos con el mismo espíritu que tiene éste, que premia a personas reconocidas del ámbito insular y nacional por defender la inclusión social, educativa y laboral de personas con diversidad funcional y de los colectivos más vulnerables?

En eventos como éste no. Pero he estado colaborando con personas que tienen dificultades físicas y hago muchas labores de solidaridad. Estuve trabajando repartiendo alimentos durante la pandemia y también he recogido medicamentos para mandarlos a mi país, Cuba. Creo que en la vida, a pesar de los pronósticos, yo he tenido bastante suerte, pero también he pasado penurias, así que sé muy bien la situación en la que pueden estar las personas vulnerables.

Hablemos de su carrera como actriz. Son ya casi 40 años los que lleva dedicada al mundo de la interpretación. Ha trabajado con reconocidos cineastas cubanos y españoles, pero la fama le ha llegado, en la pequeña pantalla, por papeles como el de Sole en ‘Vis a vis’. ¿Qué ha significado para usted esta serie?

‘Vis a vis’ me hizo crecer como actriz porque estuve cuatro años viviendo con este personaje. También me hizo crecer como persona porque tuvimos la suerte de crear un colectivo muy unido y bonito que perdura hasta ahora. ‘Vis a vis’ es una familia. Este trabajo ha sido muy mágico y especial, porque no es común que todo fluya de una manera tan maravillosa.

Mucho antes, en 2006, formó parte del elenco de la película ‘Volver’, de Pedro Almodóvar. Trabajar para el director manchego era uno de sus sueños por aquel entonces...

Siempre había querido ser chica Almodóvar, aunque me parecía algo inalcanzable. Pero así son las cosas, yo creo que los sueños se cumplen y una prueba es esto. Había visto todo su cine y cuando me surgió la oportunidad no podía creérmelo. Para mí fue una experiencia muy bonita de la que guardo un precioso recuerdo. Almodóvar me pareció no solo un gran director sino una persona adorable. Era muy exigente con el trabajo, pero fue todo amor en el rodaje. Penélope Cruz también fue un encanto como compañera. Ahora he tenido la oportunidad de nuevo de trabajar con ella en la primera película como director de Juan Diego Botto, ‘En los márgenes’.

Creo que la pandemia ha sido un período difícil para usted y que la película de Botto fue uno de los primeros proyectos para el que le llamaron después de muchos meses de parón...

El confinamiento lo pasé bastante bien, pero cuando se levantó y vi que no me llamaban, que no tenía ninguna prueba, fue desesperante, desconsolador. No tenía para pagar mi hipoteca, ni para vivir. Empecé a perder seguridad en mí misma. A nivel psicológico me afectó muchísimo. Hoy todavía arrastro cierta inseguridad y vulnerabilidad y mucha autoexigencia, como si fuera la primera vez que trabajara en mi vida. La interpretación es mi pasión, le pongo mi alma y la vida. No hay nada que me detenga , he hecho funciones con 40 de fiebre o justo después de una punción lumbar. Nada nunca me creó miedo, sin embargo, esto sí. La película ‘En los márgenes’ fue efectivamente uno de los primeros proyectos para el que me llamaron tras la pandemia, la rodé en los últimos meses de 2021.

Visita todos los años Cuba. ¿Cómo ve la situación actual de su país?

Voy todos los años, excepto durante el periodo más duro de la pandemia ,y la situación actual la veo muy mal, cada vez peor. Al pueblo no se le puede pedir más de lo que ha pasado. Hay mucha represión, la gente no puede salir a la calle para reclamar sus derechos. Hay muchos jóvenes presos por salir y decir ‘Patria y vida’. No tiene ningún sentido lo que está pasando y no va acorde con el proyecto que era la revolución cubana. Se ha desvirtuado todo. No se puede someter a un pueblo al silencio y a que no pueda ni siquiera protestar por lo que necesita. La gente se está yendo en masa.