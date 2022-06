Los taxistas reclaman «restricciones» de los municipios de Ibiza a las VTC

En un plazo de cuatro meses, a partir de octubre, finaliza el período de transición de cuatro años que el conocido como Decreto Ábalos permite a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) efectuar trayectos urbanos. Antes, las comunidades autónomas tienen la potestad para regular esta cuestión y decidir si pueden seguir prestando viajes urbanos o sólo interurbanos.

En el caso de Balears, el Govern aprobó en febrero de 2019 un decreto ley de medidas urgentes sobre la explotación y el control de la actividad de alquiler de vehículos con conductor que ya reguló este servicio y, entre otras cosas, para evitar el desembarco de plataforma como Uber o Cabify en las islas, estableció la condición de que los viajes se tenían que concertar con 30 minutos de antelación como mínimo.

En el sector del taxi hay cierta confusión sobre esta cuestión y, según las fuentes consultadas, se interpreta que si antes del 1 de octubre los ayuntamientos no aprueban una regulación específica, las VTC no podrán operar servicios urbanos. Sin embargo, una portavoz de la conselleria balear de Movilidad aclaró ayer a este diario que aunque los ayuntamientos no regulen las condiciones de funcionamiento de las VTC, estas podrán seguir operando en trayectos urbanos más allá del 1 de octubre.

Así se especifica, además, en el decreto ley citado de 2019: «Corresponde a los ayuntamientos y entes locales determinar y limitar los aspectos relacionados con la utilización del dominio público viario, la gestión del tráfico urbano, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación atmosférica». Y agrega que al finalizar el periodo transitorio (el 1 de octubre de este año), si los ayuntamientos no aprueban una normativa propia para regular las VTC, los titulares de estas autorizaciones «podrán continuar prestando servicios interurbanos y urbanos bajo las condiciones que marca la Ley balear de Transportes de 2014».

Por ello, los taxistas consultados por este diario abogan por que los ayuntamientos aprueben una regulación en la que se impongan «más restricciones» al servicio de VTC. Hay que tener en cuenta que, aparte de la obligación de concertar los servicios con 30 minutos de antelación como mínimo, el decreto ley balear de 2019 también determina que las VTC, en ningún caso, podrán circular por las vías públicas para buscar clientes ni estacionar en la calle con la misma finalidad. Sin embargo, los taxistas consultados apuntan que los ayuntamientos deberían también regular, a través del correspondiente estudio, «el número de vehículos que puede absorber el municipio en los trayectos urbanos y delimitar zonas de carga y descarga», entre otras cosas.

Preocupación entre los taxistas

Antoni Roig, portavoz de la Asociación de Taxistas de Santa Eulària, integrada en la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), expresa su inquietud por la falta de regulación municipal de las VTC. «Me preocupa que se pase el plazo transitorio [1 de octubre] y si los ayuntamientos no lo regulan, el sector de las VTC se crea que tiene la capacidad de cargar de cualquier manera. Siempre he entendido, y creo que ellos también, que son un servicio complementario al que desarrolla el taxi. Por eso, nos preocupa que ya sea a través de plataformas o por sus propias intenciones acaben haciendo el trabajo que corresponde a los taxistas», subraya Roig, que agrega: «Me parecería descabellado que pudiéndose regular, y restringir cuestiones cómo dónde pueden o no cargar... no se haga. Si estos vehículos acaban haciendo servicios urbanos como los que prestan los taxis, apaga y vámonos».

El Ayuntamiento de Ibiza cuenta con un borrador de la nueva ordenanza del servicio del taxi en el que incluye por primera vez artículos específicos sobre las VTC para «defender» a los taxistas, según el concejal de Movilidad, Aitor Morrás, que sostiene que este sector es «el idóneo para prestar este servicio público».

En concreto, el nuevo reglamento municipal incorpora cuestiones ya reguladas en el decreto ley balear, como el período de media hora de antelación para concertar el viaje o la imposibilidad de circular por las calles para captar clientes, pero agrega «la especificidad» de que en Vila las VTC deberán estacionar «en aparcamientos o garajes autorizados, fuera de las vías públicas». De todos modos, los taxistas consultados consideran que estas medidas son «insuficientes» y piden «más restricciones» y que, además, la regulación de las VTC se apruebe en un reglamento distinto al que regula el sector del taxi.

Las licencias de VTC se multiplican por cinco en Ibiza

La concesión recientemente por mandato judicial de un paquete de 150 licencias de VTC por parte del Consell de Ibiza, ha incrementado por cinco la oferta de este sector en la isla, con un total de 260 vehículos. Ahora bien, de momento la mayoría aún no circula. Según ha podido saber este diario estas autorizaciones se venderán a terceros y por ahora sólo se han transmitido una parte a dos o tres personas. Estas licencias se venden por entre 80.000 y 90.000 euros. Sí circulan por Ibiza VTC del primer paquete de 125 autorizado en Mallorca.