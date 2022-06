La Fiscalía mantiene la petición de 18 años de cárcel para el joven, de 26 años, acusado de asesinar a otro chico en Ibiza en julio de 2018.

El Ministerio Público ha expuesto este jueves sus conclusiones durante la cuarta sesión del juicio con jurado popular, que se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares.

La fiscal ha considerado probado los hechos y considera que lo asesinó con alevosía porque no hubo "igualdad de partes". "No hubo posibilidad de defensa de la víctima", ha explicado.

El suceso tuvo lugar en julio de 2018, cuando el encausado, natural de Reino Unido, golpeó a la víctima mientras estaban en un apartamento de Sant Antoni con otros jóvenes compatriotas después de que éste intentara mediar en una pelea.

La fiscal sostiene que la víctima intentó separar a ambos, cosa que el acusado no permitió y supuestamente le dio un fuerte puñetazo en la cabeza, que lo dejó semiinconsciente en el suelo.

A continuación, "con ánimo de acabar con la vida" del joven, que estaba temblando y convulsionando en el suelo, el encausado presuntamente continuó dándole golpes y puñetazos hasta causarle la muerte.

Inmediatamente después, saltó desde el segundo piso a la calle y salió huyendo hasta ser detenido por la Policía Local. Este relato fue negado por el encausado durante su declaración este lunes en el juicio y, al final de la sesión de este jueves, ha mostrado su arrepentimiento.

Así, se ha dirigido a los padres de la víctima para pedirles perdón: "Desde lo más profundo de mi corazón, mi más sincero arrepentimiento y dolor por todo lo que ha pasado".