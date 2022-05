Alicia Reina Escandell tiene una larga trayectoria como empresaria hotelera. Actualmente dirige Migjorn Ibiza Suites & Spa y es la presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel (AEDH ). Además es doctora en Turismo por la Universidad de Illes Balears y licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.

Pregunta: ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo empresarial?

Respuesta: Fueron complicados porque intenté compaginar mi despacho de abogados con la empresa hotelera familiar. Finalmente opté por tomar las riendas del negocio hotelero. Mi formación era jurídica, así que aprendí sola a ser directora de hotel. Me encontré con un producto obsoleto que reconvertí completamente en plena crisis de 2008. Al mismo tiempo, tuve que ganarme la confianza del equipo, a pesar de mi juventud. Me di cuenta de que mi profesión me apasionaba tanto que hice un máster en gestión turística y un doctorado en turismo.

P: ¿Qué porcentaje de mujeres directivas hay en hostelería en Balears y en Ibiza y Formentera?

R: No tengo datos precisos. De hecho no creo que los datos que puedan existir se ajusten a la realidad. Lo único innegable es que las mujeres no abundan en puestos directivos. Somos una especie singular en peligro de extinción.

P: ¿Qué habría que hacer para promover el liderazgo femenino en puestos directivos?

R: No tener miedo al fracaso, formarse a conciencia, valorarse como profesional y ser emprendedora.

P: ¿Se ha encontrado con trabas a la hora de desarrollar sus proyectos?

R: Si he de ser sincera sí. Me he encontrado obstáculos pero cuando han dudado de mí como profesional he callado bocas demostrando con hechos que era válida. He aprovechado para convertir las dificultades en oportunidades y retos que me han hecho crecer profesional y personalmente con humildad.

P: ¿Qué recomendaría a una mujer que quiera ser directora de hotel?

R: Que se forme a conciencia, que sea constante y trabajadora, que no tenga nunca miedo al fracaso, que acepte las críticas como oportunidades de mejora y que se valore sin complejos.

"Recomiendo a futuras directivas que se formen a conciencia, que sean constantes y trabajadoras, que no tengan nunca miedo al fracaso, que acepten las críticas como oportunidades de mejora y que se valoren sin complejos"

P: ¿Una directiva tiene que renunciar a algo?

R: Evidentemente que sí, todo implica un sacrificio y más en un puesto de responsabilidad. En esta aventura, renuncias a muchas cosas: a ti misma, a pasar tiempo con tu familia y a otras aspiraciones. El reto es hacer que el sacrificio merezca la pena y conseguir que te sientas realizada profesional y personalmente. En mi caso, es importante ver que los proyectos salen adelante y que el equipo se ilusiona conmigo para llevarlos a cabo. Cuando sucede, es mágico, percibes que todo tiene sentido y que ha merecido la pena.

P: ¿Atrapa el trabajo en el sector hotelero?

R: Así es. Es apasionante y acaba atrapando sin darte cuenta. Me gustan los desafíos y esta profesión supone un reto continuo.

P: ¿Qué diría a las jóvenes para que se animen a alcanzar puestos directivos en hostelería?

R: Que es una carrera de fondo, que exige constancia y tenacidad. Hay que empezar con humildad, dando siempre ejemplo. Para que los proyectos salgan adelante hay que liderar equipos humanos y para ello se debe tener la capacidad de comprenderlos, guiarlos e inspirarlos.

P: Cuando termine su exposición en eWoman Ibiza, ¿qué mensaje le gustaría dejar?

R: Se podría resumir en dos frases: «El único ser humano que no se equivoca es el que nunca hace nada, pero el coste de equivocarse siempre es menor que el coste de no hacer nada» y «lo hice porque no sabía que era imposible».

eWoman Ibiza, una jornada para resaltar los logros profesionales

eWoman pretende servir de altavoz y premiar el talento de mujeres que hayan destacado por su trayectoria profesional y su lucha en diferentes entornos. Junto a Alicia Reina participarán como ponentes Helher Escribano, directora de Ibicine, y Gaëlle Le Dour, directora de Área de Negocios de Ibiza y Formentera de CaixaBank.

La entrada es gratis, solo hay que inscribirse en: club.diariodeibiza.es

eWoman se celebra en el Club Diario de Ibiza, el jueves 26 de mayo, a las 19 horas. Avenida de la Paz, s/n Ibiza