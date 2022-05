Gaëlle Le Dour es licenciada y máster en Idiomas Extranjeros Aplicados a Negocios y Comercio Internacional por la Universidad Jules Verne, Amiens, Francia. Ha trabajado en sectores muy diversos, entre los que destacan un departamento de exportaciones a Reino Unido y en una agencia de viajes en Málaga. Ya en Ibiza trabajó en el sector hotelero, en una naviera y en 2005 se incorporó a CaixaBank.

Pregunta: ¿Cómo fueron sus inicios en el sector de la banca?

Respuesta: Comencé a trabajar en varias oficinas de CaixaBank. En 2008 me especialicé en Empresas y cuando se crearon los primeros centros de grandes empresas me nombraron directora. En 2015, inauguramos un centro de grandes empresas de Ibiza y Formentera que lideré durante cinco años, hasta que me propusieron arrancar el nuevo proyecto de la creación de la ‘All in One d’Eivissa’, la primera oficina de este tipo en Baleares. Desde hace unos meses soy directora del Área de Eivissa y Formentera.

P: ¿Qué le atrae del sector bancario?

R: La banca es un servicio esencial y necesario donde está representada toda la sociedad a través de los clientes, lo que nos proporciona una visión muy directa de las necesidades y la situación económica. CaixaBank es una entidad con vocación social al servicio de las personas, que siempre busca crear un impacto positivo de su actividad. Nos esforzamos en ofrecer la mejor experiencia al cliente con transparencia, conducta íntegra, priorizando el ahorro y la previsión, la inclusión y la educación financiera, así como con actividades y proyectos que contribuyan al progreso social. El bancario es un sector en constante evolución que me permite crecer tanto personal como profesionalmente.

P: En su puesto tiene la oportunidad de conocer a mujeres emprendedoras, empresarias o directivas. ¿Qué características tienen en común?

R: Son mujeres valientes y perseverantes, con mucha capacidad de escucha y empatía, capaces de superarse cada día y de conseguir un equilibrio entre su vida profesional y personal.

P: ¿Qué tipo de empresas crean o dirigen las mujeres en Ibiza y Formentera?

R: Las grandes empresas pitiusas fueron tradicionalmente y, en su gran mayoría, creadas por hombres, pero con el relevo generacional muchas mujeres están al cargo de estas compañías y lo hacen con profesionalidad, dedicación y compromiso. También es verdad que cada vez hay más mujeres que crean empresas o las dirigen, las tendencias están evolucionando.

P: En CaixaBank hay un gran número de mujeres directivas. ¿Cómo fue y está siendo el camino hacia la igualdad?

R: Nuestra entidad lleva años impulsando la igualdad. En 2018, se puso en marcha ‘Wengage’, un programa de diversidad, desarrollado por personas de todos los ámbitos de CaixaBank, desde donde se fomenta y visualiza la meritocracia, la igualdad de oportunidades y la diversidad de género, funcional y generacional. ‘Wengage’ se concentra en potenciar la igualdad de género de forma interna y en incrementar el número y la visibilidad de las mujeres directivas en la entidad, a la vez que divulga la igualdad de oportunidades y el valor de la diversidad.

P: En CaixaBank ¿cuál es el porcentaje de mujeres directivas?

R: El 41,3% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. En Ibiza y Formentera el dato es mucho más alto, ya que roza el 55%. Si tenemos en cuenta a las futuras generaciones, se irá igualando el porcentaje de directivos entre hombres y mujeres.

P: ¿Hay que promover el liderazgo femenino para que las mujeres alcancen puestos directivos en las empresas?

R: Evidentemente hemos evolucionado mucho y cada vez hay mayor conciencia al respecto, pero aún queda mucho camino por recorrer. Debemos velar por la igualdad y seguir promoviendo acciones que inspiren y den visibilidad al valor de la diversidad. Es un tema que nos ocupa a todos y ya hay señales de cambio. Lo que creo es que los hombres y las mujeres somos complementarios, está demostrado que las empresas con mayor diversidad son más rentables y más sostenibles en el tiempo.

P: Tras su intervención en eWoman, ¿con qué mensaje le gustaría que se quedaran los asistentes?

R: Que los límites muchas veces nos los ponemos nosotras mismas, pero realmente no existen. Animo a las mujeres a que confíen en ellas mismas, nosotras tenemos la capacidad de conciliar la vida personal y profesional.

eWoman, una jornada para resaltar los logros profesionales

Gaëlle Le Dour intervendrá como ponente junto a Helher Escribano, directora del Festival de cine de Ibiza Ibicine, y Alicia Reina, presidenta de la Asociación de Directores y Directivos de Hoteles de España en Balears. Las tres relatarán cómo han logrado conseguir sus metas profesionales.

Durante la celebración de eWoman Ibiza se premiará a tres mujeres que han destacado por su defensa de la igualdad, su trayectoria profesional y el mérito deportivo. Los premios se darán a conocer en la jornada.

La jornada, que se celebra el 26 de mayo a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza, es gratis. La asistencia es libre y gratis pero se recomienda inscribirse en club.diariodeibiza.es