El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sostiene que la investigación aclarará si hubo mala comunicación en el caso del mafioso fugado

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha considerado este viernes que será la investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la que deba aclarar si pudo existir o no una mala comunicación entre los órganos judiciales implicados en el caso de Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la conocida como 'Mocro Maffia' holandesa que fue detenido en enero en una operación de la Policía Nacional y que se ha fugado tras no presentarse en los juzgados.

Lorenzo del Río se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas este viernes en Granada durante la presentación de la memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del TSJA correspondiente a 2023, después de que el pleno del CGPJ haya acordado por unanimidad solicitar un informe al Servicio de Inspección para "recabar información sobre lo sucedido" con el líder de la 'Mocro Maffia' fugado, después de que la Audiencia Provincial de Málaga le dejara en libertad.

Del Río ha recordado que el juzgado de instrucción tomó una decisión en base a un procedimiento judicial exclusivo relacionado con los jugados de Málaga conectado con narcotráfico y con blanqueo de capitales, en el que estaba implicada esta persona junto a otras más, de modo que se tomó esa decisión por este asunto concreto y luego se pudo conocer que había una extradición en curso.

"No sé ahora mismo en qué nivel estaba, no puedo decir más nada. En principio, la decisión que se tomó en Málaga estaba conectada con un procedimiento que se llevaba en esos jugados. Y desde la Audiencia Nacional "no se activó, no se alertó, no se pidió algo complementario y distinto a lo que, judicialmente, se estaba decidiendo en ese momento".

Lorenzo del Río ha insistido en que ya hay una investigación abierta sobre este asunto para que se estudie "adecuadamente", si pudo haber una mala comunicación y hasta qué punto se tuvo conocimiento de la dimensión que tenía la puesta en libertad de esta persona.