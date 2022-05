A Helher Escribano (Ibiza, 1986) siempre le había gustado el cine, pero su futuro se dirigía hacia la arquitectura hasta que en último año de carrera, que decidió estudiar en México, se cruzaron en su camino asignaturas del mundo audiovisual. A partir de ahí, cambió los planos por otros cuatro años de carrera en el Instituto del Cine de Madrid. Al terminar, dirigió la fotografía de numerosos videoclips y cortometrajes y trabajó junto a Álex de la Iglesia. En 2016 volvió a Ibiza y decidió crear Ibicine, el primer festival de cine de la isla.

De una afición ha hecho su modo de vida

Me gustaba el cine, pero no me atrevía a decantarme por este oficio hasta que en México tuve la oportunidad de cursar algunas asignaturas y participar en varias producciones. Allí vi que se me daba bien por lo que decidí estudiar cine. Me gustó mucho porque el primer año aprendí cómo trabajar en todos los oficios del cine.

¿Qué es lo más difícil de su profesión?

Hay dos cosas muy complicadas, la primera es cobrar. Cuando cobré la primera vez es cuando me di cuenta de que ya me estaba dedicando profesionalmente al cine. La segunda es estudiar algo de psicología. Es fundamental para dirigir y gestionar las reacciones de los actores y del resto del equipo. Me vino fenomenal junto a los dos años de estudio de dirección de fotografía.

¿Qué trabajos destacaría?

De mis proyectos personales destacaría los cortos ‘Blaumar’ y ‘Gladiadores’ y el documental sobre los 50 años de Adlib: ‘Una moda con denominación de origen’. También, trabajé con Álex de la Iglesia en ‘Musarañas’ y ‘El Bar’.

De un estudio de fotografía a crear un festival de cine

¿Cómo nació la idea de crear el un festival de cine en Ibiza como Ibicine?

Fui al Festival de Cannes con un corto en el que yo era directora de fotografía. Y se me ocurrió la idea de hacer algo similar en Ibiza. Dejé la idea aparcada y cuando volví a vivir a Ibiza monté un estudio de fotografía donde proyectaba cortos los miércoles. Organicé unas votaciones entre el público que iba a verlos, una entrega de premios y así poco a poco nació el festival.

"Me he encontrado con algunas dificultades por el miedo a lo desconocido de otras personas y por ser joven"

Desde entonces lleva ya cinco ediciones.

Pues sí, se me ocurrió contárselo al actor Jon Plazaola que había estudiado conmigo y nombrarle padrino. La verdad es que fui llevando a cabo mi idea de manera muy natural.

¿Se encontró con alguna traba?

Creo que fue por el miedo a lo desconocido de otras personas. También me encontré con la frase: «Es que eres demasiado joven».

¿Y por ser mujer?

Sí que he tenido que demostrar más. Al principio me acompañaba mi padre a todos los sitios y cuando íbamos juntos siempre se dirigían a él, en lugar de a mí. A veces, no sé si por ser mujer o joven, sí que he notado que me hacían el vacío.

"En el cine, lamentablemente sigue habiendo machismo en los cargos técnicos. Se duda de que una mujer pueda desempeñar algunos trabajos, como llevar una cámara"

¿El cine es más machista que otros sectores?

Sí que me he dado cuenta de que tenía que trabajar duro y demostrar más por ser mujer. Lamentablemente sigue habiendo machismo en los cargos técnicos. Se duda de que una mujer pueda desempeñar algunos trabajos, como llevar una cámara. Aunque se está avanzando en igualdad en el cine, aún queda trabajo por hacer.

¿Todavía hay pocas mujeres directoras?

Los hombres son más osados a la hora de rodar. Las mujeres se lo piensan más antes de lanzarse y cuando lo hacen, el resultado es espectacular. Además, apenas se presentan a los festivales.

¿Próximos proyectos?

Me gustaría rodar algo en Ibiza, tengo varias ideas que espero poder hacer realidad pronto.

¿Qué mensaje le gustaría dejar a quien acuda a eWoman?

Que los sueños se pueden hacer realidad con trabajo e ilusión.

