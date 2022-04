Tras varios aplazamientos debidos a la lluvia y al viento, los vendedores del Hippymarket de es Canar celebrarán este miércoles su fiesta de apertura, aunque el mercadillo ya lleva abierto todo el mes de abril.

La fiesta será una celebración por la paz, además del tradicional mercadillo hippie, música en vivo, 'performances' y una oferta gastronómica para todos los gustos.

El mercadillo abrirá a las 10 de la mañana y a las 11 comenzarán los ritmos africanos de Wontanara, marcando el inicio de la fiesta. La música no parará durante todo el día, con actuaciones en directo de Nell Shakespeare, Albert G. y Franchesca, My Generation, Swingin Tonic Band, Shakatribe, y las sesiones más “hippies” de Always High DJ y DJ Domi Pastor. A partir de las 16 horas será el momento del payaso Cachirulo y sus amigos.

Durante todo el día SOS Refugiados Ibiza contará con un puesto donde informarán de la necesidad de ayuda de los pueblos desplazados.

El mercadillo más grande y más antiguo de la isla celebra su 49 edición esta temporada.