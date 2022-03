Es Vedrà, el icono que era un corral y ahora es un paraíso

Antes de ser erradicada la población de cabras, es Vedrà era muy conocida: «Pero no es lo mismo tener un icono que es un corral que uno que es un paraíso». Antes era un corral. En sus laderas, devastadas por los rumiantes, sólo había vegetación propia de gallineros. En solo un año, sin cabras, ya es un paraíso donde se han recuperado sus endemismos, explicó ayer en la I Jornada de Divulgación Científica que se celebró en Sant Josep, Joan Rita, profesor de Botánica de la UIB que lleva desde los años 80 visitando ese islote. Rita considera que el renacer de es Vedrà ha demostrado que «el número de cabras que se puede mantener allí es cero». La mejora ha sido sorprendente en poco tiempo, pero ojo, «hay plantas que aún no se han visto sobre el terreno, aunque sí en sus acantilados», lo cual significa «que el proceso de recuperación no ha acabado. Hay vegetación que va rápido y otra necesitará tiempo».

También habló sobre especies invasoras el doctor en Biología Miquel Capó: ‘Crónica de un éxito: la recuperación de una planta en peligro de extinción en el islote de s’Espartar’, tituló su charla, en la que explicó cómo la erradicación de los conejos de ese islote ha permitido rescatar la población de Medicago citrina (incluida en el catálogo de 50 especies más amenazadas), arrinconada en sus acantilados. De hecho, en sólo un par de años ya ha doblado la cantidad que había registrada en todo el Mediterráneo balear. «Es un ejemplo de que una gestión como esta tiene unos efectos enormes», afirma. Y que las traslocaciones, «muy delicadas, son innecesarias si se elimina el problema, la presión. Una población residual puede ser el inicio de una recuperación».