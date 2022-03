Los taxistas de la ciudad de Ibiza deciden buscar un acuerdo con Morrás para resolver la crisis del GPS

La Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza está dispuesta a buscar un acuerdo con el Ayuntamiento de Ibiza para resolver la crisis en la que está inmersa el sector tras la rescisión del convenio del GPS y el cese del servicio de atención de llamadas del principal operador de radio taxi. Así lo han acordado esta mañana los taxistas de la asociación mayoritaria de Vila en una asamblea extraordinaria en el Recinto Ferial que ha durado dos horas. El presidente de este colectivo, Alejandro Cardell, recoge la propuesta que lanzó ayer por la tarde el segundo teniente de alcalde de Eivissa y concejal de Movilidad, Aitor Morrás, de firmar un nuevo convenio para que se restablezca el servicio del GPS principal siempre y cuando, eso sí, «se cumpla el reglamento municipal». Es decir, que el operador de radio taxi de la ciudad no ofrezca servicios a taxis de otros municipios.

Al término de la asamblea de taxistas, Cardell ha dicho que se ha acordado «considerar» la propuesta Morrás, aunque «se tiene que hablar» y plasmar «sobre el papel, negro sobre blanco». «Vamos a ver qué clase de acuerdo se puede lograr», afirma Cardell a la espera de reunirse con Morrás.

Tampoco concreta Cardell si el colectivo está dispuesto aceptar que el servicio de radio taxi sólo funcione con taxistas de la capital. «Espero que los servicios jurídicos de las dos partes se pongan en contacto para consensuar un documento», se limita a decir el presidente de la asociación mayoritaria de taxistas de Ibiza. «Hay que estudiarlo», ha agregado.

Hay que tener en cuenta que esta asociación interpreta que, aunque el reglamento municipal especifica que el servicio es para los taxistas con licencia del municipio de Ibiza, no prohíbe expresamente que no se puedan dar a vehículos de otros municipios. Además, la asociación mayoritaria es la que suscribió en 2019 el convenio del GPS con el Ayuntamiento, pero en realidad el servicio lo presta la Federación Insular del Taxi de la Isla de Eivissa (Fitie), que también opera el radio taxi del resto de municipios de la isla. Es el mismo operador, con el mismo teléfono (971 33 33 33, que desde ayer por la mañana no atiende servicios en Vila). Así, la exigencia del Ayuntamiento, en cumplimiento de su reglamento, rompe las reglas con las que está funcionando desde hace años el sector en toda la isla.

El Consistorio comunicó el pasado martes a la asociación que tenía la obligación de cesar el servicio del GPS tras la rescisión del convenio. Previamente, le había dado un plazo para aportar la documentación que acreditase que no se daban servicios a taxistas de otros municipios mediante el sistema de GPS. No lo hizo. Al día siguiente, cuando se tenía que suspender ya el servicio, la asociación hizo caso omiso y siguió funcionando como siempre. Ese día, el miércoles, la Policía Local hizo inspecciones y apercibió a los taxistas que seguían utilizando este GPS en lugar del segundo operador que actualmente es el único autorizado (Nitax).

Ante esta situación, y a pesar de que se ha solicitado en el juzgado una medida cautelarísima para dejar en suspenso el decreto del Ayuntamiento, la Fitie y la asociación decidieron ayer cortar el servicio, lo que provocó muchos problemas para conseguir un taxi a través de radio taxi. La falta de servicio se mantiene, ya que Nitax, el único operador autorizado (971 454545), apenas cuenta con taxis para atender toda la demanda. Pese a que ayer había 27 vehículos asociados, en verdad sólo había cuatro conectados al sistema con los que la central de Nitax podía contar para atender las llamadas de radio taxi. Ante esta situación, el concejal de Movilidad planteó a Cardell dar un vuelo a la situación al conflicto y firmar un nuevo convenio, pero con la obligación de que no se funcione como antes, sino con un servicio exclusivo para los taxistas del municipio.

Cardell también asegura que se ha optado por suspender el servicio pese a que considera que el Consistorio «no puede hacer nada» mientras no se resuelva la medida cautelarísima solicitada en el juzgado, para «evidenciar que se está cumpliendo» el mandato del Ayuntamiento y «las presiones» que están recibiendo los taxistas con las inspecciones de la Policía Local.

El presidente de la asociación mayoritaria no acepta, en cambio, la propuesta alternativa de Morrás, en el caso de que no haya acuerdo, de que se licite una concesión pública para operar el GPS bajo el control de la Administración. "No estamos dispuestos. No se haría ni en un año. Queremos ser más prácticos y tener un control sobre nuestras cosas", justifica.