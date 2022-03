La asociación de taxis de la ciudad de Ibiza recurre el decreto del GPS

La Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza presentó ayer un recurso en el Ayuntamiento para tratar de evitar la rescisión del convenio del GPS, según su presidente, Alejandro Cardell. Este taxista defiende que, aunque Vila es el único municipio que ha regulado el GPS, esto no impide que se pueda prestar servicio a los taxistas de fuera.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Aitor Morrás, insiste en que el recurso no sirve para nada y que los servicios técnicos ya preparan la rescisión del convenio después de que ayer se cumpliera el plazo de cinco días que el Ayuntamiento había dado a la asociación mayoritaria de taxistas de Vila para que acreditara que no da servicios de GPS a taxistas de otros municipios. Morrás insiste en que mientras no se regule la prestación del GPS a escala insular, la normativa de Vila no ampara que se siga funcionando como ahora. Además, el Consistorio no puede hacer caso omiso a la denuncia del segundo operador del municipio (Nitax) que ha perdido a prácticamente todos sus usuarios al jugar con desventaja (sólo presta servicio a taxis de Vila) con el mayoritario.

El presidente de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), Antoni Riera, sostiene que Morrás antepone «temas personales» con los taxistas para cortarles el GPS y critica que el segundo operador (Nitax) «no da un buen servicio» ya que no tiene base en Ibiza (está en Barcelona) y se producen «confusiones» sobre la localización de los puntos donde se requiere un taxi. Morrás niega que sea una cuestión personal sino «la obligación de hacer cumplir la normativa».