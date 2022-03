Los taxistas de la ciudad de Ibiza se resisten a cortar el GPS prohibido y cuestionan las inspecciones de la Policía Local

Los taxistas de la ciudad de Ibiza se resisten a cumplir el decreto del Ayuntamiento que ordena el cese del GPS que opera la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza a través de la Federación Insular del Taxi en la Isla de Ibiza (Fitie). El presidente de la asociación de taxistas mayoritaria de Vila, Alejandro Cardell, no sólo anima a sus asociados a que de momento no hagan caso a la orden municipal sino que también cuestiona la acción de la Policía Local.

Cardell, que no ha atendido este miércoles las llamadas de este diario, ha informado a sus asociados a través de una red de telefonía móvil de que, según su abogado, «la Policía Local no puede acercarse a los taxis» y preguntar a los conductores a qué dispositivo de GPS están conectados. También les ha asegurado que si alguno es multado, el Ayuntamiento «estará haciendo algo incorrecto y se recurrirá desde la asociación».

«Hemos pedido medidas cautelares en el juzgado y mientras hay cautelares no pueden hacer lo que están haciendo», ha dicho Cardell a sus asociados. Si este miércoles, en el primer día de aplicación de la orden de prohibición de uso del GPS mayoritario, la asociación ha presentado un recurso en el juzgado solicitando además la suspensión de la orden del Ayuntamiento como medida cautelar, no ha habido tiempo suficiente para que se haya resuelto en uno u otro sentido.

De hecho, el segundo teniente de alcalde, Aitor Morrás, ha explicado a este diario que no le consta que se haya presentado un recurso en el juzgado, pero por encima de todo ha reiterado que desde este miércoles, un día después de la notificación del decreto, este es efectivo y los taxistas tienen la obligación de cumplirlo. «Me sorprende que el representante de la asociación mayoritaria del colectivo vuelva a instar abiertamente a incumplir un decreto del Ayuntamiento y me sorprende aún más que llegue a dudar de la capacidad inspectora de la Policía Local. Está deslegitimando a la Policía y al Ayuntamiento. Me deja ojiplático», ha subrayado Morrás, al tiempo que ha señalado que pasará «todos los comportamientos y declaraciones» de Cardell a los servicios jurídicos municipales para que determinen si cabe emprender acciones de algún tipo.

Doce taxistas apercibidos

Morrás ha informado de que la Policía Local ha inspeccionado este miércoles a 15 taxis, de los cuales 12 seguían conectados al operador prohibido por Vila porque incumple el reglamento municipal al ofrecer servicios a través del GPS a taxistas de otros municipios. Los agentes identificaron a estos taxistas y, según Morrás, quedan «apercibidos». En el caso de que en las inspecciones que se harán en los próximos días, se detecte que siguen conectados al GPS anulado, «se les abrirá un expediente de sanción».

Además, la Policía Local ha constatado que el servicio de GPS de la asociación mayoritaria seguía funcionando este miércoles por la mañana y por la tarde por lo que, en este caso, se iniciará ya «un expediente sancionador», según Morrás.

Mientras tanto, Cardell ha instado a sus asociados a través de un mensaje a que «no corran» a instalar el GPS de Nitax, el único que ahora está autorizado por el Ayuntamiento. «No estáis obligados a colocar el de Nitax. El Ayuntamiento no nos puede obligar a poner esta marca. Sólo puede obligar cuando lo paga él. Mientras paguéis vosotros, ponéis el que el grupo quiere, en el que hemos hecho una inversión», les ha comunicado Cardell.

Morrás advierte a la Fitie de que está "jugando con fuego"

El concejal de Movilidad de Vila, Aitor Morrás, ha tenido conocimiento de que la Federación Insular del Taxi de la Isla de Eivissa (Fitie), el operador del GPS prohibido por Vila por incumplir el reglamento, ha atendido este miércoles servicios de la ciudad de Vila con taxis de otros municipios. «La Fitie está jugando con fuego. Al final, obligarán al Ayuntamiento a desligarse de la orden insular de carga (la que regula los servicios entre municipios). No consentiremos que se perjudique a los taxistas del municipio», ha advertido.

Este diario ha tratado este miércoles infructuosamente de contactar con el presidente de la Fitie, Antoni Riera, quien ya dijo que si Vila cortaba su GPS en Vila, la federación no daría servicios de otros municipios a taxistas de Vila. No dijo que haría lo mismo en el propio municipio de Eivissa, lo cual, según Morrás, puede tener consecuencias.

El representante de Nitax en Eivissa, Antoni Torres, ha explicado que este miércoles sólo se han adherido a este servicio 12 taxis (son 20 en total sumando los ocho que ya estaban) y que mientras no aumente el número de taxis, no se puede prestar servicio. Criticó que el presidente de la asociación mayoritaria de Vila, Alejandro Cardell, les está «saboteando» e intentando «desacreditar».