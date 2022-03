La ciudad de Ibiza ordena el corte del GPS mayoritario y advierte de que multará a los taxis que lo utilicen

El Ayuntamiento de Ibiza ha hecho efectiva hoy la resolución del convenio que regula la gestión de la flota de taxis mediante tecnología de posicionamiento por satélite (GPS) con la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, con la orden de cese inmediato de la prestación del servicio. El Consistorio emitió ayer un decreto dirigido a todas las asociaciones de taxistas de la ciudad para que informen a sus asociados de que a partir de ahora tienen «la obligación» de estar adheridos al servicio de GPS mediante la única operadora autorizada ahora por el Ayuntamiento (la compañía Nitax), con la advertencia de que «su incumplimiento podrá ser sancionado con la normativa municipal de aplicación».

En concreto, el segundo teniente de alcalde de Ibiza, Aitor Morrás, recordó que el reglamento del GPS prevé sanciones de hasta 1.250 euros por una falta grave, que puede llegar a 2.500 euros si hay un incumplimiento reiterado. Para verificar el cese del servicio del GPS mayoritario de Vila, el Ayuntamiento hará inspecciones en los vehículos. Morrás indica que, en caso de incumplimiento, se abrirá expediente de sanción tanto al taxista como a la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza. «Los taxistas están obligados a utilizar el GPS, pero no pueden utilizar uno que no esté autorizado», avisa.

Todos los taxis de Vila utilizan el servicio de GPS de la asociación mayoritaria del municipio. Aunque sea ésta la que suscribió el convenio con el Ayuntamiento, el GPS lo opera la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie). Es el mismo que se usa en el resto de municipios de la isla.

Falta grave

En Vila hay un segundo operador, que desde ayer por la tarde es el único autorizado, Nitax, que sólo cuenta con ocho taxistas asociados del municipio. En 2018, cuando empezó a funcionar en Ibiza, este operador prestaba servicio a medio centenar de taxistas, pero los fue perdiendo al jugar en desventaja con el GPS de la asociación mayoritaria, que, en contra de lo previsto en el convenio y el reglamento, presta servicios a taxistas de otros municipios y, a su vez, los de Vila también reciben avisos del GPS que opera la Federación Insular del Taxi para cubrir carreras solicitadas fuera de la capital de la isla.

Precisamente, esta circunstancia, considerada una falta grave por los servicios técnicos del Ayuntamiento, ha provocado la rescisión del convenio con la asociación de taxistas mayoritaria.

Morrás advierte de que «no se puede dar un margen» hasta que el GPS mayoritario deje de prestar el servicio porque «el convenio ya está extinguido». Además, destaca que la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza ha recibido «avisos reiterados» de lo que iba a suceder si seguían incumpliendo el reglamento del GPS, incluso en reuniones en la que estaban presentes todas las asociaciones del municipio.

Tal como publicó este diario, este asunto se remonta a principios de 2020, cuando a raíz de una denuncia de Nitax el Ayuntamiento instó a la asociación mayoritaria a cumplir el reglamento. Esta recurrió en los juzgados y pidió la suspensión de la advertencia como medida cautelar, la cual fue denegada en primera y segunda instancia. A raíz de este fallo judicial, pese a que el fondo del asunto aún no se ha resuelto, el Consistorio requirió de nuevo a la asociación a cumplir el reglamento del GPS. La asociación recurrió por la vía administrativa, pero el Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones, entre ellas la suspensión del requerimiento.

Cardell: «En ningún momento pensé que esto pudiera pasar»

El presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, Alejandro Cardell, reconoce que no se esperaba que el Ayuntamiento llegaría tan lejos y que no tenía respuestas, a la espera de lo que aconseje el abogado de la asociación, sobre los pasos que van a dar a partir de ahora. «En ningún momento pensé que esto pudiera pasar. Se hará lo que se tenga que hacer. Si hay la posibilidad de presentar un recurso nos podremos defender», afirma Cardell, que, no obstante, agrega acto seguido: «Todo son suposiciones».

Cardell también dice que desconoce si la extinción del convenio y, con ello, el cese del servicio es «automático» y a partir de este miércoles el Ayuntamiento puede ya abrir expediente de sanción a los taxistas que sigan operando con el GPS de la asociación mayoritaria. «No puede ser de hoy para mañana. No funciona así. Cambiar el GPS no es como comprarse una camisa. Quiero pensar que habrá un tiempo para adaptarse», dijo. Sin embargo, Morrás recordó que la asociación está «avisada desde hace tiempo» y «no hay margen».

Por su parte, el representante de Nitax en Ibiza, Antonio Torres, explica que la compañía está preparada para dar servicio a todos los taxistas del municipio. «Sólo hay que instalar el programa de Nitax en cada coche». «Estamos a la espera de que los taxistas nos soliciten el servicio», indica Torres. En la mañana de este martes, antes de que el Ayuntamiento emitiera el decreto de cese del servicio del GPS mayoritario, un taxista ya había solicitado su adhesión a Nitax. «Supongo que cuando los taxistas vean que va en serio [la resolución del convenio del GPS con la asociación mayoritaria] vendrán todos de golpe. Ahora está fresco», apunta Torres.