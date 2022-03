Transportistas de Ibiza: “No nos sumaremos al paro, pero hay material que no nos llega porque se queda en la península”

Todos los sectores productivos de las Pitiusas se están viendo afectados, en mayor o menor medida, por el paro del transporte de mercancías por carretera. Aun así, coinciden en que en las islas la situación nada tiene que ver con lo que se está viviendo en la península, donde los mercados presentan problemas de abastecimiento y numerosos almacenes no dan abasto para acumular más material.

Sin embargo, tras nueve días de paros consecutivos, la situación empeora. La gota que ha colmado el vaso ha sido que las grandes patronales, Fenadismer, Fetransa y Feintra, también secunden el paro. “En la Pimeef pertenecemos a Fenadismer, pero los socios tenemos la posibilidad de elegir si queremos trabajar o no”, explica el presidente de la Asociación de Transporte de Mercancías, José Raya, que añade que “en Ibiza se ha decidido no parar y no nos sumaremos al paro convocado el próximo lunes”. Una de cal y otra de arena: mientras los transportistas que trabajan únicamente en la isla no interrumpirán su actividad, los que trabajan para traer material de la península lo tendrán más complicado.

De hecho, Raya sabe de primera mano los problemas que están teniendo para transportar material a Eivissa ya que su empresa opera desde Valencia. “No podemos cargar, tampoco podemos entrar a polígonos… en definitiva, no está siendo nada fácil trabajar. Nos llaman empleados diciéndonos que hay piquetes que les insultan y les paran”. Se refiere a puntos calientes. “Ayer nos mandaron un whatsapp en el que informaban que iban a cortar la AP7 desde las 8 de la mañana. En Valencia hay varios polígonos que presentan problemas para recoger el material y hay almacenes de construcción donde se han quedado más de cien plataformas por traer. Es material que ya está vendido, pero que no llega a la isla”, lamenta Raya.

Por todo ello, se muestra crítico con la oferta del Gobierno de subvencionar el precio del gasóleo para los transportistas con unas ayudas directas de 500 millones de euros. “Es vender humo porque no se ha concretado absolutamente nada”, insiste. Y pone varios ejemplos, como el de Portugal, donde el gasoil se ha reducido a 40 céntimos por litro para los profesionales del sector. “Aquí nos dicen que esperemos al día 29”, espeta.

Desde la Pimeef se sumarán a la concentración convocada este miércoles por UGT y CCOO bajo el lema ‘Contener los precios para detener el deterioro de nuestras condiciones de vida’.