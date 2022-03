Este fin de semana está marcado, sin duda, por el regreso de una de esas citas que adoran los ibicencos, el Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni, que se celebra el sábado. Aunque se ha reducido la participación a 65 equipos y habrá que guardar distancias, seguro que hace las delicias de todos los amantes de este plato tradicional de la isla.

También destaca el programa de fiestas de Sant Josep, que ha programado dos días, sábado y domingo, con fiesta y música en la calle desde el mediodía y conciertos de dos de las mejores bandas de la isla, Rels, y Sequoia Tree, camino de su despedida.

También habrá conciertos dentro del ciclo 'Dies Musicals' del Consell de Eivissa, con The Moonshine Band el jueves en Can Jeroni y Vudu Delta el sábado en Sant Antoni, además de toda la ristra de 'Sant Josep és Música' en diferentes locales del municipio.

También hay cine, entre otras cosas, con la inauguración del festival de cine independiente Ibiza CineFest el viernes en el auditorio des Caló de s'Oli.

Y mucho teatro, eso sí, concentrado el sábado, con 'Kelly' en Can Ventosa, 'Joana E' en el Teatro España de Santa Eulària y 'Balada de la garsa vella' en Formentera. Y magia, con el regreso de la asociación mágica este viernes en Jesús. Y conferencias y coloquios y presentaciones de libros...

JUEVES 10 DE MARZO

8M:

Sant Antoni: 20.30 horas: ‘Siempre dos’. Narración a cargo de Encarna de las Heras en el Centro Cultural Cervantes.

Santa Eulària:

19 horas: Coloquio ‘Conciliación y liderazgo femenino’, con Carmen Ferrer, alcaldesa; Fina Riera, Palacio de Congresos; Antònia Alanzol, sargento del Equipo Mujer y Menor de la Guardia Civil; Olga Meza, trabajadora social; Sonia Torres, Ecofeixes. Centro Cultural de Jesús.

Coloquio ‘Conciliación y liderazgo femenino’, con Carmen Ferrer, alcaldesa; Fina Riera, Palacio de Congresos; Antònia Alanzol, sargento del Equipo Mujer y Menor de la Guardia Civil; Olga Meza, trabajadora social; Sonia Torres, Ecofeixes. Centro Cultural de Jesús. 20 horas: Presentación de la Guía de Conciliación del Ayuntamiento de Santa Eulària en el Centro Cultural de Jesús.

Música:

The Moonshine Band. Ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Entradas 2 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50€ en taquilla desde una hora antes. Abonos para el ciclo en 680104856.

Caravan of Swing. Gipsy Jazz. ‘Sant Josep es M´sica’. Can Jordi Blues Station a las 18.30 h.

Cine:

‘Quo vadis Aida?’, de Jasmila Zbanic (Bosnia-Herzegovina, 2020). Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

‘Las noches de Cabiria’, de Federico Fellini (Italia, 1957). Presenta: Gerardo Herrero. Cinefórum de la UIB. 18.45 horas en la sede de la UIB en Ibiza.

Libros:

‘La Venus que rompió el espejo’. Presentación a cargo de la autora, Miren Jaurne (Mimi XXL), y la coordinadora de la biblioteca Marià Villangómez, Lilian Heinrichs. Biblioteca de Formentera a las 19.30 h. Entre los asistentes se sortearán dos ejemplares firmados.

VIERNES 11 DE MARZO

Festes de Sant Josep:

17.30 horas: ‘Sant Josep de paper’, taller de manualidades con la Arquiteca, en la biblioteca municipal. Inscripción en 971800416 o biblioteca@santjosep.org.

‘Sant Josep de paper’, taller de manualidades con la Arquiteca, en la biblioteca municipal. Inscripción en 971800416 o biblioteca@santjosep.org. 20.30 horas: Taller de astronomía ‘Els estels a l’Univers’ en el aparcamiento del cementerio. Inscripción en info@crealizando.com.

Cine:

Ibiza Cinefest. 6º Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza. 19.30 horas proyección inaugural, 'Un blues para Teherán', con la presencia del director, Javier Tolentino, en el Auditorio des Caló de s'Oli de Cala de Bou. Hasta el 20 de marzo. Concultar la programación en ibizacinefest.com.

Libros:

‘Amb lletra de dona.30 veus literàries de les Pitiüses’. Presentación del libro publicado por Edicions Aïllades con 30 escritoras de Ibiza y Formentera. Presentan Teresa Navarro, coordinadora del libro; Carolina Escandell, consellera insular de Bienestar Social; Jana Prat, alumna de 4º de ESO del IES Algarb, y Ramon Mayol, editor. 19.30 horas en Sa Nostra Sala de Ibiza.

‘Manuscrito para tripulantes que surcan hacia la igualdad. Una ruta por las nuevas masculinidades’. Presentación del libro de Miquel Far Ferrer. Actos del 8M de Sant Josep. Biblioteca de Sant Jordi. Inscripciones en bibliotecasantjordi@santjosep.org.

Infantil:

‘Celeste’. Cuentacuentos a cargo de Sonrisas mágicas a las 18 horas en la biblioteca municipal de Sant Antoni. Programa del Día Internacional de la Mujer

Magia:

Festival Aspimagia. Festival de la Asociación Mágica de Ibiza y Formentera a beneficio de la asociación Asperger, Con los magos Dantés, Almer, Alexis y Dani Almer. 19 horas en el Centro Cultural de Jesús. Entradas a 7 euros anticipadas en AIF o en taquilla el día del espectáculo.

Conferencias:

XXI Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses. Sala de actos del edificio antiguo del Consell de Eivissa, c/ Bes, 9 de Vila. Entrada libre hasta completar aforo.

‘La cançó tradicional a Mallorca: del paisatge sonor perdut a la recuperación i pervivència de la glosa improvisada’. A cargo de Francesc Vicens Vidal. 19.30 horas.

A cargo de Francesc Vicens Vidal. 19.30 horas. ‘Qui canta els seus mals espanta. Apunts per a una introducción a la cançó popular-tradicional a Menorca’. A cargo de Jordi Orell Villalonga. 20.15 horas.

SÁBADO 12 DE MARZO

Festes de Sant Josep:

Desde las 12 horas: ‘Viu sant Josep!’ Fiesta con música por el pueblo con comida y bebida a cargo de las asociaciones. Juegos, jukebox, espectáculo de magia y concierto de Rels.

Fiesta con música por el pueblo con comida y bebida a cargo de las asociaciones. Juegos, jukebox, espectáculo de magia y concierto de Rels. 11.30 horas: Taller de cocina infantil con la Chef Pipa. A partir de 4 años. Inscripciones en festes@santjosep.org.

Taller de cocina infantil con la Chef Pipa. A partir de 4 años. Inscripciones en festes@santjosep.org. 16.30 horas: Diada de patinaje en las pistas del colegio l’Urgell.

Diada de patinaje en las pistas del colegio l’Urgell. 19 horas: Teatro infantil ‘Vola ploma’, a cargo de Perifèria Teatre. A partir de 4 años, en el Centro Cultural Can Jeroni.

Gastronomía:

Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni. Desde las 12 horas. Participación de 65 equipos. Exhibición de ball pagès, a las 14 horas arroz de matanzas popular a beneficio de Affares. 17 horas: Entrega de premios.

Teatro:

‘Kelly’. De Rafael Gallego. Dirige: Sergi Belbel. Recomendada para mayores de 10 años. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. Reserva de plazas en www.eivissa.es.

‘Joana E.’. de Maria Antònia Oliver. Teatro infantil y juvenil a partir de 12 años. 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària. Entradas a 8 € en www.santaeulariadesriu.com.

‘Balada de la garsa vella’. Comedia de Bernat Joan, a cargo de la compañía Pedro Cañestro. 20.30 horas en el cine municipal de Formentera. Entradas a 7€ en entradesformentera.cat.

Música:

Vudu Delta. Ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el Centro cultural Cervantes de Sant Antoni. Entradas 2 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50€ en taquilla desde una hora antes. Abonos para el ciclo en 680104856.

Toni Montserrat Inc. Rock americano desde Mallorca. ‘Sant Josep es Música’. Can Jordi Blues Station a las 13 h.

Swingin’ Tonic. Swing y jazz. ‘Sant Josep es Música’. Restaurante Cardona de Sant Jordi a las 14 h.

The New Young Polaks. Rock de Eivissa. ‘Sant Josep es Música’. Can Tommy, Sant Jordi, a las 16 h.

Toni 3 Wise Monkeys. Covers de Rock. ‘Sant Josep es Música’. Sa Xacota, Sant Joseo, a las 17 h.

Discover. Covers de rock. ‘Sant Josep es Música’. Restaurante Mani de Cala de Bou a las 20 a las 13 h.

Cine:

Ibiza cineFest. Concurso de cortometrajes con perspectiva de género. 20.30 horas en el auditorio des Caló de s’Oli de Cala de Bou.

Tradición:

‘Junts per la cançó’. Mostra de glosadors i cantadors por el Dia de les Illes Balears. 19.30 horas en el Auditorio de Cas Serres. Desde las 19 h Homenatge a les cantadores Margalida Roig i Pepita Tur. Presentació del llibre de les XX Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses.

DOMINGO 13 DE MARZO

Festes de Sant Josep:

Desde las 12 horas: ‘Viu Sant Josep!’ Fiesta con música por el pueblo con comida y bebida a cargo de las asociaciones. Juegos, jukebox, espectáculo de magia y concierto de Sequoia Tree.

Fiesta con música por el pueblo con comida y bebida a cargo de las asociaciones. Juegos, jukebox, espectáculo de magia y concierto de Sequoia Tree. Vermut a 45 rpm: Selección de discos vintage en vinilo con Marcos Torres, Steve Spencer, Javi Box y Ric Jazzbo.

Selección de discos vintage en vinilo con Marcos Torres, Steve Spencer, Javi Box y Ric Jazzbo. 19 horas: Teatro infantil ‘Núvol, núvol’, de Perifèria Teatre. A partir de 4 años. Centro Cultural Can Jeroni.

Música

Vudu Delta. Rock de Eivissa. ‘Sant Josep es Música’. Calçotada musical de Can Berri, Sant Agustí, a las 13 h.

LaCalle. Rock de Eivissa. ‘Sant Josep es Música’. Restaurante Mani de Cala de Bou a las 13 h.

Toni Montserrat Inc. Rock americano desde Mallorca. ‘Sant Josep es Música’. Sa Xacota, Sant Josep, a las 13.30 h.

Chema & Alfredo. Blues y jazz. ‘Sant Josep es Música’. 60 Grados Gastrobar, Sant Josep, a las 13.30 h.

EXPOSICIONES

‘Tres a l’India’. Exposición de fotografías de la India de Beatriz Polo, Natasha Lebedeva y Rif Spahni. Club diario de Ibiza. Inauguración: Martes 8 de marzo a las 20.15 horas. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 31 de marzo.

‘Mirades de Dona’. Muestra colectiva con obras de siete creadoras de Ibiza. Inauguración: Martes 8 de marzo a las 19.30 horas en el Club Náutico Ibiza. Hasta el 12 de mayo.

García Gatica. ‘Colapso(s)-1’. Pinturas. Inauguración domingo 13 de marzo de 12 a 14 horas en Garden Art Gallery de Sant Josep (Cactus Lombribiza). Lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingos de 9 a 13 horas. Hasta el 25 de abril.

‘Dones 2021’. Muestra de las imágenes del concurso de fotografía sobre mujeres de Sant Josep. Del 10 al 13 de marzo de 11 a 13.30 y de 18 a 20 horas. Sala de exposiciones de Can Jeroni. Sant Josep.

Bonet Vallribera. Exposición de obras del artista ibicenco. Estudi Tur Costa, c/ Canari, 65 de Jesús. Inauguración sábado 5 de marzo a las 19 horas. Hasta el 25 de abril.

Marco Ferraris. ‘La isla. Vuelta a los orígenes'. Muestra de fotografía y videoarte. Centro Cultural de Jesús. Hasta el 25 de marzo.

Rebeka Elizegi. Collage. Actos del Dia de la Dona de Formentera. Del 1 al 12 de marzo, de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos y lunes por la mañana cerrado.

Frank R. Tassi. Escultura futura. Inauguración: sábado 5 de marzo a las 18.30 horas en el auditorio des Caló de s’Oli. Jueves de 18.30 a 20.30, viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 29 de mayo.

Wendy Williams. Acrílicos fluidos, pinturas. Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Inauguración el 18 de marzo a las 19 horas. Hasta el 3 de abril. Martes a domingo de 10.30 a 13.30 horas y viernes y sábados de 18.30 a 21 horas.

‘Principio vital. Cáscaras de huevo de avestruz en Ibiza’. Muestra temporal sobre cáscaras de avestruz halladas en yacimientos arqueológicos. Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera.

Ceramistas de Ibiza. Muestra colectiva en el Espacio Micus con ceramistas y los artistas de la galería. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita. Hasta abril de 2022.

Stella Rahola Matutes. ‘Fig Juice’, instalación. Faro de la Mola de Formentera. Hasta final de año. Martes a sábado de 10 a 14 horas.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 10.30 a 14 horas. Del 29 de octubre al 30 de marzo de 2022.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.