El juez confirma servicios mínimos en sólo dos de los seis días de la huelga de recogida de basuras en Formentera

El juez ha ratificado las medidas cautelarísimas para toda la huelga de la recogida de residuos, limpieza viaria y de playas de Formentera, que comenzó este martes a las 23 horas y que se prolongará hasta el 1 de abril a la misma hora. De esta forma, el sindicato UGT consigue anular el decreto dictado por el Consell, que fijaba servicios mínimos del 50%. Y sólo se aplicarán dos de los seis días.

UGT, en una nota de prensa, señala que ha logrado dejar sin efecto "los abusivos y desproporcionados servicios mínimos establecidos por el Consell, por lo que consideran que "hoy es un gran día" para sus servicios jurídicos y "para el Derecho a la huelga".

El juez ha ratificado hoy su postura inicial en la que da la razón a UGT Servicios Públicos, de manera que se mantienen unos servicios mínimos centrados en la recogida diaria de residuos en los centros hospitalarios y solo dos días de recogida para el resto de servicios mínimos.

La pretensión del Consell era establecer multitud de servicios para todos los días de huelga. UGT Servicios Públicos, "confirmada la vulneración del derecho a huelga" por parte de la institución después de prosperar su solicitud de medidas cautelarísimas y de confirmarse estas, pide responsabilidades políticas. La huelga sigue adelante con un seguimiento del 100% de la plantilla, de algo más de treinta profesionales.

Basuras en el exterirode de los contenedores es Cap el primer dia de huelga. / C.C.

Juan José del Teso, responsable de la sección de servicios públicos del citado sindicato, ha explicado que en esos dos días, "se debe salir con lo que marcan los servicios mínimos iniciales". En la práctica, "y si no se rompe el camión", habrá dos días para recoger las fracciones de cartón, cristal y desecho.

Del Teso añade que esta misma tarde de miércoles, el Consell y los trabajadores deben acordar cuándo y cómo se distribuye la recogida en esos dos días de servicios mínimos.

El delegado sindical resume que el juez ha tomado la decisión de continuar con los servicios mínimos citados "por la falta de argumentario de la administración pública".

Mientras tanto, las negociaciones entre los trabajadores y la empresa siguen paralizadas. Juan José del Teso señala: "La empresa [PreZero] no ha movido un dedo y nosotros no nos bajamos de la burra, hablando mal y claro". El representante sindical asegura que actualmente "no hay solución a corto plazo". Al ser preguntado sobre cuál será la postura a partir del 1 de abril, ha reconocido: "Volver a la normalidad y aguantarnos si no se ha solucionado".

El Impacto de la huelga

De momento, las consecuencias visibles de la huelga para los ciudadanos son prácticamente inexistentes. La mayoría de las baterías de contenedores distribuidos por la isla estaban esta mañana limpias, salvo algunos casos como el punto de es Cap, donde siempre, haya o no huelga, se acumulan residuos en el exterior.

Es muy posible que a lo largo de las próximas horas y días los efectos de la huelga sean más visibles, especialmente en el entorno de los contenedores, tanto los soterrados (en los pueblos) como los de superficies, en zonas diseminadas.

El representante de UGT considera que "en cuanto se empiece a ver un poco más el impacto de la huelga, esperamos que la Administración medie y encontremos una solución por el bien de todos".

Otro factor a tener en cuenta es que en esta Semana Santa no se espera una gran afluencia de visitantes, ya que la mayoría de los establecimientos hoteleros y de restauración permanecen cerrados, salvo excepciones.

