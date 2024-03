EL juez dicta dos días de recogida de basuras en Formentera sobre los seis de huelga convocada

El juzgado ha aceptado las medidas cautelarísimas que pidió el sindicato UGT ante el decreto del Consell de Formentera sobre los servicios mínimos que decretó y que afectaban al 50% de la plantilla de los trabajadores del servicio de recogida de residuos en huelga. Por lo tanto, acepta el cumplimiento del «servicio mínimo en solo dos días de los seis de huelga, y manteniendo el servicio habitual para los centros hospitalarios».

Los servicios jurídicos de UGT emitieron un comunicado en el que afirman haber logrado «amortiguar para esta primera jornada de huelga los servicios mínimos» establecidos por el Consell y considerados por UGT «desproporcionados». El decreto de servicios mínimos establece que debían trabajar el 50% de los empleados, pero el cálculo se había hecho sobre la base de la anterior plantilla, de unos 30 empleados, y no sobre la que está contemplada en la nueva contrata. Por ese motivo, UGT Servicios Públicos considera que se produce «una vulneración manifiesta del derecho de huelga» que practica el Consell de Formentera mediante este decreto, al que se suma «la omisión a consultar y negociar con el sindicato para establecerlos».

«Este primer pronunciamiento judicial nos da la razón», subraya el sindicato.

La pretensión inicial del Consell, según UGT, «era dar multitud de servicios todos los días, durante los seis días de huelga». Pero insisten en que «los servicios declarados como mínimos superaban al 80% de los servicios que se venían cubriendo hasta la semana pasada». El juez ha citado a las partes hoy a las 13 horas en Ibiza.

La huelga de los trabajadores que cubren el servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y de playas así como el mantenimiento de jardines de Formentera, se inició anoche. Este contrato fue adjudicado hace ocho meses a la empresa PreZero, que ganó el concurso público por 35 millones de euros para ocho años y acordó un convenio con los trabajadores del servicio con subidas salariales del 5,5% para el pasado año, un 4,5% para este y un 4% para 2025.

El incumplimiento del convenio por parte de la empresa, según denuncian los trabajadores, es lo que ha llevado a convocar la huelga por parte del sindicato UGT hasta el próximo 1 de abril a las 23 horas. Ese incremento salarial no se ha visto reflejado en las nóminas de los trabajadores (algo más de treinta) desde el pasado mes de enero, por lo que anoche desde las 23 horas se inició la huelga que terminará el 1 de abril a la misma hora, si no se llega antes a un acuerdo entre las partes, lo que parece bastante improbable.

PreZero no cumple el contrato

La vicepresidenta primera del Consell, Verónica Castelló, manifestó: «El Consell no se pone de perfil, es la nueva empresa la que no está respondiendo, los pliegos de la contrata recogen que en el caso de huelga se tiene que decretar el 50% de los servicios mínimos y hemos notificado a la empresa que son un servicio esencial y que no está cumpliendo con el contrato que entró en vigor a todos los efectos el pasado 25 de marzo».

Castelló aseguró que «no ha llegado la nueva maquinaria ni se han producido las mejoras por las que esta empresa ganó la contrata». Además explicó que el 23 de junio de 2023 la empresa PreZero firmó el contrato: «Desde entonces han tenido ocho meses de transición entre la antigua contrata y la nueva para poner en marcha los nuevos servicios».

La consellera recalcó que desde el 25 de marzo «la nueva contrata está en vigor y debería estar funcionando, al cien por cien» y añadió: «Nuestra sorpresa es que cuando firmamos el acta, la nueva empresa nos dice que no dispone de nueva maquinaria, que han alquilado algunos vehículos que iban a llegar a día de hoy [por ayer] pero no ha sido así y nos dicen que igual llegan dos barredoras». El caso es que no hay nuevos camiones ni contenedores ni papeleras ni maquinaria de limpieza viaria y de playas ni aumenta de plantilla, pero la tasa de basuras se ha incrementado un 30%.

