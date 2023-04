Multa de 35.700€ a Telefónica por dejar sin internet al Consell de Formentera

La junta de gobierno del Consell de Formentera tramitó, en su última sesión del pasado 14 de abril, un expediente de imposición de sanción a la empresa Telefónica en referencia al contrato de servicios de «telecomunicaciones de voz y datos» firmado con la institución insular, y que asciende a 195.000 euros (sin IVA).

Los técnicos del área insular de Nuevas Tecnologías emitieron un informe el 7 de septiembre de 2022 con una propuesta motivada de penalización por una incidencia en el servicio los días 21 de abril de 2021 y entre el 6 y el 8 de abril de 2022. Por este motivo, consideran que se debe aplicar una multa de 16.200 euros por el día de la avería de 2021 y por la del año pasado, que se prolongó durante dos días, la penalización asciende a 19.500 euros, por lo que el total suma 35.700 euros.

La junta de gobierno no hace más que aplicar el articulado del propio contrato suscrito entre la administración y la citada empresa de telefonía. En el mismo se establece, en el apartado de sanciones, que las calificada como muy graves tendrán una «penalización por hora de incidencia de 3.000 euros cuya duración sea superior a las cuatro horas desde el comienzo del problema». Las graves son multadas con 2.000 euros por hora de incidencia, cuya duración sea superior a las ocho horas desde el comienzo» de la avería.

El mismo contrato establece que «las penalizaciones deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato».

La avería

La consellera de Nueva Tecnología, Vanessa Parellada, recordó especialmente el episodio de entre el 6 y el 8 de abril de 2022, que provocó que la institución insular se quedará sin servicio de teléfono y de datos: «Nos dijeron que fue un fallo de la central donde tienen los servidores en una ciudad de la Península, desde donde tenemos la conexión a Internet, y al principio tardaron en reaccionar», reconoció.

La consellera apuntó en un primer momento a la gestión «ineficiente» del personal local de Telefónica, lo que le llevó a contactar directamente con Juan Carlos Morán, director del sector público de la compañía: «Enseguida puso el grito en el cielo sabiendo lo que implica para una Administración estar durante 48 horas sin conexión a Internet».

Durante esos días, el Consell no pudo atender a los ciudadanos ya que la oficina de atención no funcionaba; hubo trámites que no se pudieron realizar, el acceso a expedientes también quedó parado y numerosas gestiones habituales tuvieron que suspenderse.

Parellada destacó la intervención del citado directivo: «En cuanto hablé con Morán la cosa cambió y se pusieron a trabajar; a las dos de la madrugada ya tenía gente trabajando y luego estuvimos en comunicación constante, minuto a minuto, hasta que finalmente se resolvió el problema».

Añadió que, finalmente, el Consell ha aplicado las cláusulas del contrato en cuanto a penalizaciones: «En cuanto se pasan de cuatro horas sin dar servicio hay una penalización y tienen que compensar, y en este caso se especifica en el acuerdo adoptado en el Consell de Govern» con la citada compañía.