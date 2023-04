Formentera inicia la temporada sin 4,5 kilómetros de las pasarelas que protegen las dunas

La dirección general de Costas y Litoral del Ministerio de Transición Ecológica inició a finales de 2022 los trabajos de reposición de 4,5 kilómetros de las pasarelas que discurren por las dunas de las playas de Migjorn, ses Illetes y Llevant, en Formentera. Las plataformas están desmontadas y aún no se han repuesto, lo que ha provocado las quejas de vecinos y de empresarios por la mala imagen que se ofrece al turista. La paralización de los trabajos se debe a problemas con el suministro de la madera, que podría llegar a finales de este mes, según fuentes del Ministerio.

Ahora, los transeúntes deben caminar directamente sobre la arena en los tramos en los que se han retirado las pasarelas, que están destinadas a proteger las dunas del paso constante de viandantes.

La gerente de la Pimef , Lidia Álvarez, manifestó, con respecto a este problema: «Hemos recibido muchas quejas de vecinos y de empresarios sobre el estado de las pasarelas y muestran su preocupación porque la temporada está a punto de iniciarse y esto no está preparado». También lamentó la «lentitud» con la que se han llevado a cabo estos trabajos.

El presidente de la Asociación Hotelera, Juanma Costa, expresó «la preocupación e indignación» del sector: «Cada año, al empezar la temporada, nos encontramos con alguna sorpresa en las playas y este año ha tocado con las pasarelas de las dunas». El presidente de los hoteleros locales achaca la situación «a una falta de previsión de la dirección general de Costas pero también del Consell de Formentera; se trata de hacer las cosas bien». Recordó que en su momento ya trasladó la inquietud del sector a la presidenta del Consell, Ana Juan.

Costa le pidió que si no había pasarelas, «por lo menos que se proceda a una limpieza de la arena de restos de colillas, clavos y plásticos para que sean seguras y transitables para la gente».

También deseó que en plena temporada no empiecen los trabajos de reposición : «O se deja listo antes de la temporada [1 de mayo] o que se deje como está y, sobre todo, que se limpie».

Medio Ambiente

El conseller de Medio Ambiente, Antoni Tur, respondió a esta cuestión en el pleno del pasado mes de marzo, a preguntas de Sa Unió. Entonces, explicó que Costas no había avisado con antelación al Consell del inicio de los trabajos y que remitió una petición al Ministerio «para que reformule sus actuaciones en el litoral de Formentera». El conseller manifestó que la petición a Costas es que «pare de desmontar las pasarelas y que monten las ya desmontadas contemplando la posibilidad de no hacer actuaciones en las zonas más concurridas». Según fuentes del Consell, de momento Costas no ha contestado.

El proyecto

La empresa pública Tragsa es la encargada, por cuenta de la dirección general de Costas, del arreglo, retirada y sustitución de los tramos de pasarela de madera que han quedado dañados. La obra está presupuestada en unos 2,5 millones de euros, según información de la dirección general de Costas, y prevé la reparación de tramos de pasarela en todo el litoral y la sustitución de 3,5 kilómetros en la zona de Migjorn y de un kilómetro en la zona de ses Illetes y Llevant. Para evitar caídas de los usuarios, las nuevas pasarelas tendrán barandillas de palo y cuerda insertadas en la plataforma por la que se camina, en vez de clavadas en el suelo como hasta ahora, detallaron las mismas fuentes del Ministerio.

Los trabajos se han centrado en la retirada de algunos tramos de la zona de Migjorn y Llevant, mientras que la actuación en ses Illetes quedará para después de la temporada turística.

Costas no tiene constancia de la fecha de entrega de la madera tratada para montar las nuevas pasarelas, aunque podría ser a finales de este mes. Dados los plazos de montaje de las nuevas pasarelas, que rondan el mes por kilómetro, resulta evidente que la actuación no se podrá completar antes de que comience la presente temporada turística.