Costas inicia en Ibiza la reversión de siete concesiones en la zona de Talamanca y Santa Eulària

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas de Balears, procedió los pasados 24 y 25 de enero a levantar acta de reversión a favor del Estado de siete bienes de titulares de concesiones administrativas situadas en la zona de dominio público marítimo terrestre de Eivissa, concretamente en Talamanca y Santa Eulària.

El anuncio se realizó a través de Boletín Oficial del Estado (BOE) del 7 de diciembre de 2022 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La notificación cogió por sorpresa a los titulares de esas concesiones y sin tiempo para reaccionar, tal y como denunció ayer la presidenta de los Afectados por la Ley de Costas de Eivissa, Aixa Torres. Las concesiones que se revierten datan de 1959, 1967, 1968, 1969 y, las más reciente, de 1980 y 2001.

Uno de los casos se puede documentar a través del BOE del 14 de febrero de 1969, que recoge que la entonces dirección general competente en materia de Costas, «concede la ocupación de terrenos de la zona marítimo terrestre del término municipal de Ibiza», en Talamanca, «y se legalizan las obras construidas de un hotel». Más adelante se detalla que se trata «de una superficie aproximada de 854 metros cuadrados», que el «plazo de la concesión es de 99 años» y que el destino es la construcción de un hotel. El precio se estableció con un «canon unitario de 20 pesetas por metro cuadrado y año». El establecimiento se describe en el texto oficial como «edificio constituido por una planta baja con las diversas instalaciones hoteleras y dos plantas altas distribuidas en habitaciones».

Hotel en Santa Eulària

Otro de los casos afecta a un hotel de Santa Eulària, Ses Estaques S.A., cuya concesión también revierte al Estado. También hay un muelle afectado en esta misma localidad que usa una naviera dedicada a las excursiones marítimas. Los otros cuatro bienes cuya propiedad se retira no se identifican en el boletín.

«Estamos bastante sorprendidos, se trata de una reversión de concesiones y uno de los casos afecta a un establecimiento de 1968 cuyo titular ya falleció, luego la propiedad se vendió con la concesión, que afecta al inmueble», declaró la portavoz de los afectados.

Por este motivo, se plantean muchas dudas ya que en el anuncio del BOE del 7 de diciembre se justifica la citación de estos días por no poder localizar a los titulares: «Claro, que si [los responsables del inmueble] se enteraron este martes, el plazo para alegaciones y para ver el expedientes, lógicamente, ya ha pasado», advirtió Torres.

Recordó que la posibilidad de la reversión de concesiones la contempla la Ley de Costas de 1988, «pero [el Estado] nunca había hecho nada al respecto, por lo que habría que saber por qué están retirando ahora las concesiones. No hablamos de un nuevo deslinde, es directamente retirar concesiones».

Torres añadió que el hotel de Santa Eulària tiene construcciones afectadas, pero aún no ha podido ponerse en contacto con los propietarios. Por eso se mostró prudente ya que considera que «habría que estudiar cada caso. Sí que es verdad que se empieza por aquí, tal y como me comunican desde la plataforma nacional Somos Mediterránea. Es de las primeras veces que se están realizando estas reversiones y no es lo habitual».

Contencioso contra el reglamento de Costas

La representante de los afectados en Eivissa añadió que no solo se ven afectadas construcciones privadas, «ya que hay algún bien, como muelles». «Por lo que sé, el caso de Talamanca es un establecimiento hotelero que le afecta a la terraza y a una parte de la construcción y también en esta misma zona se revierte suelo urbano», añadió. «Hay mucha gente que no sabe que tiene un problema o que lo va a tener, hay mucho desconocimiento». Aixa Torres definió así la situación en la que encuentran muchos de los afectados por la Ley de Costas. «Si una no se lee el BOE cada mañana está en peligro», ironizó.

Como asociación de afectados, recordó que interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la reforma del reglamento de Costas, aprobada en agosto de 2022 y avanzó: «La idea es que a finales de febrero organicemos una mesa redonda para que se vea el calado de lo que pasa e intentar ayudar a los afectados».

Torres admitió que los afectados tienen poca información, a lo que se une «que la Ley de Costas es muy enrevesada, incluso para los abogados». Insistió en que «la gente se echa las manos a la cabeza por la reforma del reglamento de 2022, pero seamos sinceros: la Ley de Costas de 1988 ponía las cosas muy claras, pero lo que ha habido es inacción por parte de la Administración».