La campaña impulsada por el Consell de Formentera para agilizar trámites y bonificar tasas e impuestos con el objetivo de facilitar la ejecución de obras menores en época de pandemia, entre noviembre de 2020 y abril de este año, ha dado como fruto 137 obras de particulares.

Esto representa un ahorro de 42.342 euros para el conjunto de los promotores, informa la institución. De no haberse aplicado la bonificación de las tasas al cien por cien y del impuesto correspondiente al 95% (máxima bonificación permitida por ley), estos vecinos habrían tenido que desembolsar en conjunto 44.160 euros. Es decir, que por estas obras y con esta excepción las arcas públicas han ingresado un total de 1.818 euros.

El conseller Territorio, Rafael González, detalló que estas obras han supuesto «una inversión declarada por parte de los promotores de 1.039.051 euros, motivo por el que consideramos que se han cumplido los objetivos perseguidos de mejora de la imagen de la isla en un año tan complicado por la situación de la pandemia, con lo que también hemos fomentado la economía local de los sectores de la construcción, pintura y mantenimiento, entre otros».

Para impulsar las obras de mejora el Consell ha agilizado los trámites administrativos de los permisos y ha bonificado tasas e impuestos asociados a estas obras menores. Las tasas han sido bonificadas al 100%; el impuesto al 95% y la tasa de ocupación de vía pública, al 100%. «En concreto, los ciudadanos o empresarios se han ahorrado 42.342 euros en tasas o impuestos gracias a las bonificaciones, ya que deberían haber pagado 44.160 euros y han pagado 1.818», detalló González.

El conseller anunció que aunque la campaña haya finalizado, la simplificación de los trámites de las obras menores, no afectadas por patrimonio, sigue en vigor. Con el cambio normativo, los trabajos de mantenimiento y embellecimiento pueden obtener la autorización entregando al Consell una comunicación previa de los trabajos (no licencia), y se pueden iniciar en un día. Si son obras de reforma, sin ampliación y no afectadas por patrimonio, se solicita también comunicación previa (no licencia) y se pueden iniciar a los diez días de su petición, apuntan desde el Consell.