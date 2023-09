A veces hay problemas de salud como un malestar en el estómago o un dolor de espalda, por poner solo dos ejemplos, que no se acaban de aliviar a pesar de visitar a varios especialistas o de probar distintos tratamientos, es lo que José Miguel Guasch explica de manera gráfica como «tratar la rama y no la raíz o abordar los síntomas y no los problemas de base», por ello en Centrum Salud Integrativa analizan en profundidad el cuerpo y la mente para encontrar así el origen del problema de salud.

Para lograrlo, esta clínica abierta hace poco más de un año en el centro de Santa Eulària cuenta con un equipo de profesionales formado por la doctora Elisa Herranz, el dietista nutricionista José Miguel Guasch, la dietista Natalia Viñas, la psicóloga Sandra García y los fisioterapeutas Alba Bufí, Daniel Cardona, Inés Marí y Christine Lugo. Este equipo aborda la salud desde el punto de vista de la psiconeuroinmunoendocrinología o PNIE, una disciplina médica integrativa que estudia la relación entre los sistemas nervioso, hormonal, inmune y la mente. «Se trata de entender cómo funciona la mente con el cuerpo», añade Guasch. El apego entre hijos y padres es un caso que suele tratar la psicóloga Guasch apunta que en su consulta aborda casos de problemas digestivos que pueden derivar en molestias en la espalda o estar provocados por el estrés. «Nuestra misión es identificar si el origen está causado por la ingesta de alimentos o por una depresión, por ejemplo». En las consultas, los profesionales de Centrum desarrollan su trabajo de manera coordinada bajo el método de PNIE y para todos los miembros de la familia. En psicología trabajan con una mirada integradora, basada en la teoría de apego y sensible al trauma, con foco a la parte sistémica a la hora de intervenir dificultades en la crianza y relacionales». CENTRUM SALUD INTEGRATIVA - Pintors Puget nº18. Santa Eulària - www.centrumsaludintegrativa.com