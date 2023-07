El PSOE queda como segunda fuerza de Ibiza pero consigue el escaño al Congreso

De temer lo peor a salvar los muebles. El PSOE logró ayer 18.428 votos al Congreso en las Pitiusas. Aunque se quedó lejos, a 4.500 votos, del PP, supo a gloria a los socialistas, sobre todo porque el PSIB recupera el tercer escaño en la Cámara baja (empatados en número con los populares) que perdió el 10 de noviembre de 2019 y porque el descalabro que anunciaban las encuestas finalmente no se produjo.

Los socialistas obtuvieron ayer el 31,52% de los votos emitidos en Ibiza (17.428 papeletas), 3,52 puntos más que hace casi cuatro años, así como unos 3.200 votos más que entonces. Y en Formentera, 1.311 votos (unos 400 más que hace cuatro años), el 32,4% del total de esa isla. En las Pitiusas, incluso superan los resultados obtenidos en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, cuando fueron respaldados por 17.696 papeletas y fueron la primera fuerza política.

Los socialistas pitiusos tendrán así durante la próxima legislatura una nueva representante en el Congreso, Milena Herrera. Tras ejercer durante un lustro como periodista, dejó de escribir hace 21 años para convertirse en la responsable de prensa, primero, y del gabinete del alcalde/sa de Vila, después, en los años en que gobernó el PSOE, así como para, a finales de 2022, convertirse en la jefa de la secretaría de Proyectos del Govern. En el PSIB no debían tener muy claro que lograra el tercer escaño, pues la expresidenta de Govern, Francina Armengol, la convirtió hace sólo nueve días en asesora del grupo parlamentario balear socialista a tiempo completo y con una retribución anual de 31.186 euros. Un salvavidas que desde anoche no necesita. En las pasadas elecciones locales del 28-M, Herrera no logró el escaño al Parlament (se presentó en el quinto puesto de la lista socialista que encabezaba Pilar Costa).

Ilusión y alegría

A las 23 horas, cuando el escrutinio ya rondaba el 98%, Herrera se dirigió a los periodistas presentes en la sede del PSOE en Vila para agradecer a todos los que la votaron «que Ibiza tenga representación en el Congreso de los Diputados». «Es —dijo— una enorme responsabilidad que asumo con mucha alegría y con mucha ilusión, y consciente de lo que supone por todo lo que hay que defender».

Los resultados, afirmó, «dejan otra buena noticia, que es que la ultraderecha no haya ascendido». Eso es, precisamente, lo que cree que «ha movilizado claramente a los votantes progresistas, que han demostrado en esta isla, y en general en España, que ese no es el modelo que quieren».

Calificó de «bueno» el resultado obtenido en la isla, pese a quedar como segunda fuerza. Hace cuatro años, el PSOE quedó primero y sacó al PP una ventaja de unos 1.300 votos. Ahora ha sido el PP el que ha superado a los socialistas en más de tres millares de papeletas. Es bueno, a su juicio, porque han salvado los muebles: «Veníamos de una convocatoria electoral, la de las locales, con un resultado malo. Pero lo hemos conseguido remontar porque hemos sabido reaccionar. Nuestra campaña siempre ha sido en positivo, presentando propuestas e intentando que ese fuera el tono de la campaña». Además de ser «un buen resultado para el PSIB, que gana un diputado en Madrid», lo es «también para los demócratas», apuntó Herrera.

Respecto a cómo ha podido cambiar tanto el panorama en dos meses, desde las elecciones municipales y autonómicas, Herrera cree que «se ha demostrado lo que realmente suponía la alianza entre el Partido Popular y Vox. La gente ha reaccionado ante eso. Además, el Gobierno ha conseguido darle la vuelta a la campaña de descrédito contra eso que se ha querido llamar sanchismo. Se ha podido poner sobre la mesa todas las cosas buenas que ha hecho este Ejecutivo para ayudar a remontar las diferentes crisis que hemos sufrido a lo largo de los últimos cinco años. La gente lo ha valorado, tras poner todo eso en la balanza, y ha optado por seguir avanzando».

PSOE Ibiza y Formentera

En cuanto a si se lo esperaba, por la cara que puso parece que la nueva diputada tenía dudas: «Era un resultado posible, pero estaba todo muy abierto. La sensación en la calle no era mala. Las encuestas no eran excesivamente favorables, pero lo veíamos factible. Y por eso lo hemos peleado hasta el último minuto».

Entre sus prioridades cuando asuma el puesto en la Cámara baja, lo primero será que «el hecho insular se entienda en Madrid, hay que seguir luchando por esas cosas que nos diferencian del territorio peninsular para que sean reconocidas en todos los niveles».

Para Josep Marí Ribas, Agustinet, secretario general de los socialistas ibicencos, ayer fue «un día muy importante para el PSOE» de Ibiza: «Es muy importante que Herrera sea diputada en el Congreso, pero también que se recupere un escaño por Balears». Desde las 22 horas, Marí no paró de abrazarse a los socialistas presentes tras comprobar que los resultados eran favorables a su partido tanto en España como en Ibiza.

Marí dijo, además, sentir «mucha satisfacción por haber participado de una forma muy activa en la candidatura al Senado».