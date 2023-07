Que la gran noche del PP ibicenco se iba a quedar en una noche más se intuía desde primera hora. Sobriedad. Contención. Y no sólo de gestos. También de bolsillo. Una fiesta sin bunyols ni farolillos no es una fiesta. Y hasta bien entrada la noche no hubo bebida ni comida. Tampoco conga. No estaban los ánimos para bailes. Y eso que habían ganado. Un mantra que repiten una y otra vez con tono de sentencia de Coelho, con aroma de autoayuda. Y es que el ambiente contradice su discurso.

En el centro cultural de Jesús, el tradicional cuartel general de los populares ibicencos en las noches de comicios, reina calma chicha. Tensión. Todos esperan el huracán. Lo que no tienen claro es si para elevarlos a los altares o aplastar sus expectativas. Que la gran noche del PP ibicenco se iba a quedar en una noche más lo avanzaban, cual premonición, los problemas técnicos para conectar con Mallorca, donde pasaba la noche José Vicente Marí Bosó, cabeza de lista de los populares baleares al Congreso. El equipo del ebusitano en la corte de la reina Prohens no conseguía hacerse oír de una isla a otra. Pura metáfora de las conexiones mallorquinoibicencas. Pasada la medianoche, cuando el líder del PP nacional se asoma a la pantalla, apenas quedan unas decenas de miembros y simpatizantes. El grueso de los asistentes se encuentra ya durmiendo en sus camas, soñando con la gran noche que se quedó en una noche más. Muchos se han marchado hace rato, apenas unos minutos después de que, arropado por el presidente del Consell de Eivissa y todos los alcaldes, y en loor de minimultitudes, el candidato del PP pitiuso al Senado, Miquel Jerez, haya hecho su gran entrada (que no triunfal) por la puerta principal del palacio. En realidad, el aspirante a senador lleva horas allí, acompañado de su familia. Asumiendo, poco a poco, que el escaño se le escapaba. Con apenas el 40% escrutado, su mujer, Sonia, frunce los labios y dice que no con la cabeza. En los corrillos, sottovoce, muchos lamentan el fallo táctico de los pactos con la ultraderecha, el Waterloo que ha impedido la gran victoria del PP en este 23J. Feijóo habla mientras Jerez permanece en silencio. Escondido. Casi amordazado. Los largos tentáculos de Mallorca prohibiéndole valorar su derrota a pesar de que está ya escrutado el 98,9% de los votos. Mallorca, ¡Oh, sorpresa!, first. «Lamentamos no haber conseguido el senador por Eivissa», señala Prohens, que llena uno de los monitores de la sala. Los últimos de Jesusinas aplauden tímidamente. Y protestan cuando la televisión autonómica corta la intervención de Marí Bosó, que antecede al momento en el que ¡por fin! alguien abre la boca en el PP ibicenco. «Vivimos otra noche de alegría en el PP de Eivissa. ¡Hemos ganado las elecciones!», clama el secretario general insular del partido, Vicent Roig, que hace una «lectura positiva» de los resultados del 23J a pesar de no haber conseguido el senador. «Esperemos que Juanjo Ferrer pueda tener mejores resultados que la senadora que teníamos hasta ahora», señala. El puñal vuela hasta la espalda de Patricia Abascal. Cuatro contra uno «No hemos alcanzado las expectativas», comenta Jerez, que justifica que, a pesar de haberlo intentado, jugaba «en otra liga». «Cuatro partidos se han juntado para competir con el PP y a pesar de eso hemos estado a la altura de las circunstancias», continúa el candidato que, poseído por el espíritu de los Goya, enlaza una ristra de agradecimientos en los que, cosas de los nervios y de la emoción, se olvida, precisamente, «de los más importantes». Su familia. A los que nombra después, con cariño, uno por uno. Antes de eso, encerrado en la sala del cuadro de mandos, ha llamado a Ferrer, a quien algunos de los asistentes silban cuando aparece en la pantalla, valorando su victoria. «Es increíble», comenta uno. Todos aplauden cuando su rostro se esfuma y en su lugar aparece un mensaje de agradecimiento del PP. «Me he puesto a su disposición por si necesita algo, para hacerle llegar alguna propuesta y para pedirle que aproveche la oportunidad para trabajar y para escuchar la voz de las personas que le han votado y de las que no», continúa, visiblemente emocionado, Jerez, que se lleva una segunda ronda de abrazos, besos, condolencias y palmaditas en la espalda de sus compañeros para poner fin a la gran noche del PP ibicenco que se quedó en una noche a medias.