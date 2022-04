Con el relevo en el PP ya materializado y con Europa y el mundo traumatizados por la devastación de una guerra en Ucrania para la que no se vislumbra un final cercano, Pedro Sánchez prosigue con su llamamiento a la "unidad" de los grupos, y especialmente del primer partido de la oposición. Y eso es lo que requerirá a Alberto Núñez Feijóo en la reunión que mantenga con él el jueves en la Moncloa. "Unidad" y hechos, acciones, que demuestre que sí es verdad su ruptura con la etapa anterior, con Pablo Casado, con el que la relación fue muy tensa.

El presidente no quiso avanzar mucho más en la inauguración del II Foro Económico 'Wake up, Spain!', organizado por el diario 'El Español', 'Invertia y D+I en la Casa de América de Madrid. La de este lunes era su primera aparición tras el XX Congreso Nacional del PP, y todos sus mensajes fueron más bien laterales, porque no citó a Feijóo en ningún momento, ni tampoco hizo referencia a su reunión del jueves. De hecho, basó su intervención en el contenido más económico, y el anuncio de la misma, de hecho, fue el anuncio de un nuevo proyecto estratégico (PERTE) de microchips y semiconductores, que se aprobará próximamente por el Consejo de Ministros y que supondrá una inversión pública de 11.000 millones de euros.

Sánchez insistió en que su Gobierno "no ha parado de trabajar en estos dos años", y por eso, sumergido el mundo en una nueva crisis por la guerra en Ucrania, España volverá a "responder", como lo hace "siempre", incluso en las "circunstancias más adversas". Pero para ello hace falta "unidad", la mayor "fortaleza" cuando se atraviesa "desafíos extremos". Entonces reiteró el latiguillo que le acompaña en las dos últimas semanas: "¿Qué más tiene que ocurrir para que seamos capaces de orillar rencillas, diferencias menores? Yo no voy a dejar ni un instante de promover esa unidad necesaria". Ahí, en esa insistencia, en ese "ni un instante", asomaba esa respuesta a la oferta de Feijóo de tejer acuerdos de Estado con el Ejecutivo si hace falta, sin demostrar "tibieza" ni "sometimiento".

"España somos todos —siguió, para apuntalar su argumento—, y las dificultades que tenemos por delante debemos vencerlas todos juntos. España responderá, como respondió ante la pandemia o ante una crisis humanitaria no menor, como la de Afganistán [...] o con el volcán de La Palma. España responderá porque somos un país diverso y fuerte".