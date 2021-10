El Gobierno de coalición PSOE-Podemos ha logrado atar los apoyos necesarios para poder superar en el Congreso el trámite más complicado de los Presupuestos Generales del 2022. Finalmente, ni ERC ni PNV han presentado enmiendas de totalidad, así que el próximo jueves, cuando haya que votar las que sí han registrado PP, Vox y otros partidos, respaldarán al Ejecutivo de Pedro Sánchez y permitirán que las Cuentas sigan su camino.

Los republicanos y los nacionalistas vascos han mantenido la tensión hasta el último momento. Las negociaciones se han rematado esta misma mañana. De hecho, ERC ha retrasado el inicio de la ejecutiva en Barcelona porque estaba cerrando todavía unos flecos para garantizarse la protección del catalán en la nueva ley audiovisual. En el cruce de llamadas, el omnipresente ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Los grupos parlamentarios tenían de margen hasta las dos de la tarde para decidir si presentaban la enmienda o no. La noticia ha llegado desde Catalunya y Euskadi casi sobre la bocina. Alivio en Madrid. Sánchez podrá seguir con la tramitación de los Presupuestos. El siguiente paso será el debate el miércoles y el jueves de las enmiendas que sí han presentado PP, Cs, Vox, Foro Asturias, Coalición Canaria, la CUP y Junts per Catalunya. El jueves los diputados las votarán y, tras este pacto con ERC y PNV, el Gobierno tiene asegurado que superan el examen.

En el caso de ERC, las negociaciones se cerraron pocos minutos antes de las dos. "Teníamos la enmienda redactada. No se acaban de creer que la íbamos a presentar", señalan fuentes del grupo parlamentario.

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aplazado su primera comparecencia, que se había fijado a la una de la tarde, y ha salido sobre la bocina. Rufián ha explicado que se ha conseguido un acuerdo para la transferencia inmediata de las becas universitarias, por un valor de 18 millones, y otro para la gestión íntegra del ingreso mínimo vital (IMV).

El debate se aplaza

En cuanto a lo troncal, la ley del audiovisual, que es lo que ha alargado hasta la agonía la negociación, ERC ha obtenido la potestad de poder fijar una cuota de producción audiovisual en las lenguas cooficiales. Y se debe hacer antes del 31 de diciembre, porque así obliga la directiva europea. Se hará tras las pertinentes consultas con el sector audiovisual y también los nacionalistas vascos y gallegos. "Esa ley solo y exclusivamente se va a pactar con ERC porque, si no, no sale", ha respondido cuando se le ha planteado si el Gobierno se ha comprometido a aceptar la cifra que le proponga la formación republicana. Fuentes del Ejecutivo defienden la fijación de una cantidad de ayudas global y no cerrar un porcentaje. Sin embargo, Rufián considera que "habrá cuota" o no habrá ley, porque sus 13 diputados serán claves para poder sacar adelante, como pide Bruselas. El PP no quiere participar en el debate de la norma.

Este acuerdo entre ERC y Gobierno aplaza en realidad el debate y, según fuentes republicanas, penderá como una espada de Damocles sobre toda la tramitación de los Presupuestos. Si Esquerra no fija la cifra que quiere para proteger a las lenguas cooficiales, no dará su apoyo definitivo a las Cuentas, un momento que llegará a finales de diciembre, según las previsiones.

La misma advertencia ha hecho el PNV. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado sobre las doce y media que no vetará la tramitación porque ha logrado un “acuerdo político” para la gestión íntegra del ingreso mínimo vital (IMV), aunque eso no significa que respaldará los Presupuestos de manera definitiva. En la segunda fase de la negociación que se abre ahora, los nacionalistas aspiran a incluir en las Cuentas recursos en materia de digitalización y más inversión, tanto en el País Vasco como en Navarra, ante un descenso de ésta en las cuentas que han llegado al Congreso. "Esto hay que corregirlo", ha avisado, asumiendo que "hay enmiendas importantes que se tendrán que aceptar y supondrá un incremento presupuestario".

Respecto al ingreso mínimo vital, era un compromiso que el PNV cerró con el Gobierno el año pasado. Ahora, ha apuntado Esteban, han logrado un acuerdo “más avanzado” y esa transferencia llegará como tarde a principios del año próximo.

Poco antes de conocer la posición de los nacionalistas vascos, también Bildu había aclarado que tampoco presentaría enmienda a la totalidad.