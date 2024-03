Gastronomía de guerra | Flaó, el sabor de la Semana Santa en Ibiza

Cuinat y flaó. Son los dos platos más tradicionales de Pascua en las Pitiusas. La popular tarta de queso y hierbabuena es un imprescindible en la mayoría de los restaurantes de la isla, pero prepararla en casa es muy sencillo. Mucho más de lo que parece. Quizás a algunos les asuste lo de preparar la masa, pero es realmente fácil. Y rápida. Con el flaó no hay medias tintas, cuando se prueba por primera vez es una cuestión de amor o repulsa. La mezcla del queso con la hierbabuena sorprende y aunque a la mayoría les enamora y tras ese primer bocado no hay vuelta atrás, algunos paladares no asimilan esa combinación de sabores. Como todo en la gastronomía tradicional, se preparaba con el queso que se tuviera en casa. En los últimos tiempos, muchas recetas incluyen queso fresco, que rebaja el sabor, pero a mí me gusta sin esa mezcla, con un único queso bien sabroso.

Ingredientes (para ocho personas) Para la masa: 250 gramos de harina (0,20€)

1 pellizco de sal

30 gramos de azúcar (0,05€)

ralladura de un limón (0,55€)

medio vaso de aceite de oliva (0,93€)

1 chupito de anís (1,1€)

1 cucharadita de matalaúva 0,4€) Para el relleno: 250 gramos de azúcar (0,34€)

4 huevos (0,8€)

400 gramos de queso de oveja (8,64€ / 13,6€ si es de Eivissa)

hierbabuena (0,59€) Precio total 13,6/18,56€ 1,7/2,32€ por persona

Preparación

—Mezclad todos los ingredientes de la masa hasta obtener una pasta que no se pegue a las manos. Extendedla sobre una superficie plana con un rodillo hasta dejarla muy muy fina.

—Engrasad con un poco de aceite de oliva un molde dentado y colocar encima la masa, pegándola bien a los pliegues de los bordes y asegurándose de que no hay ningún agujerito.

—Encended el horno a 180 grados para que se vaya calentando mientras se prepara el relleno, que es rápido.

—En un bol hondo batid los huevos con un tenedor. Agregad el azúcar y seguir removiendo hasta que esté perfectamente integrado. Añadidle el queso, se puede rallar no muy fino o desmenuzarlo con las manos. Quien prefiera un relleno muy fino puede darle un toque de batidora, pero no es necesario.

—Añadid la hierbabuena picada (reservando las hojas más bonitas para decorar) e integradla bien con un tenedor. Ni se os ocurra usar la batidora ahora si no queréis que se os quede un flaó a lo Hulk.

—Rellenad la masa con esta mezcla, colocad las hojas de hierbabuena reservadas para decorar y meter en el horno a 180 grados entre 40 y 50 minutos.

—Dejadlo enfriar y, quienes quieran, pueden añadirle un poco de azúcar espolvoreado.

El toque gourmet

En vez de con azúcar espolvoreado por encima, servir con unos hilos de miel de Ibiza.

