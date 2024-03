España, Portugal y Marruecos presentan el logo y el lema del Mundial 2030: "Yalla, vamos"

La candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030 presentó este martes su logotipo oficial con símbolos que representan el sol, el mar y el fútbol y un "Yalla, vamos", en árabe y español.

El coordinador de la candidatura, el luso António Laranjo, fue el encargado de presentar el logo del torneo, una competición que se pretende que tenga "impacto en las generaciones futuras", durante una ceremonia en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa.

"Tenemos costumbres diferentes, tenemos tradiciones diferentes y, aun así, está claro que trabajando juntos tenemos mucho más en común que las diferencias que podamos encontrar", indicó Laranjo. Y agregó que fue con ese "espíritu de unión y de pasión" que los tres países se encaminan hacia 2030: "este es nuestro año, un deseo de progresar, de avanzar, de ir".

El logo del Mundial 2030. / /

"Nuestro logotipo representa los elementos clave de nuestra localización geográfica, el sol, elemento fundamental que hace que nuestros países sean de los principales destinos turísticos del mundo", remarcó Laranjo.

El otro es el mar, "que celebra unas costas únicas", que vinculan a España, Portugal y Marruecos y que les vinculan en el mundo y el fútbol, "una pasión común el corazón de los pueblos".

Laranjo apuntó que esos tres elementos juntos representan "algunas de las fuerzas principales" con las que los tres países se presentan al mundial 2030.

La final no será en Portugal

Además, António Laranjo avanzó que el país luso no acogerá la final del torneo, por lo que será en España o Marruecos.

"Portugal no tiene ese estadio (con capacidad para, al menos, 80.000 localidades), no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del mundial", dijo Laranjo en la ceremonia para presentar la visión, el logo y los embajadores de la candidatura, celebrada en la Ciudad del Fúbol en Oeiras, en las afueras de Lisboa.

Laranjo fue preguntado por la posibilidad de que el Santiago Bernabéu acoja la final, a lo que respondió que es un campo "magnífico" con capacidad y uno de los lugares "que ciertamente será indicado como posible" para albergar el último partido del Mundial u otros encuentros.

"Es uno de los estadios que ciertamente integrará nuestra candidatura como posible estadio para acoger una final, porque tendrá ciertamente la capacidad para ello", remarcó Laranjo.